PANIKA U KIJEVU Novi teški ruski napad: Balističke rakete i dronovi zasuli stambene zgrade

Ukrajinski glavni grad našao se pod teškim udarom ruskih snaga koje su izvele seriju napada koristeći balističke projektile i bespilotne letjelice. Napadi su uslijedili manje od dvadeset i četiri sata nakon prethodnog udara u kojem su u Kijevu poginule dvije osobe, a osam ih je zadobilo ozljede. Intenzivirana zračna kampanja događa se u trenutku kada ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski boravi na zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda, gdje apelira na veću međunarodnu podršku.

Zračna uzbuna i oštećenja zgrada

Ruske vojne snage ponovno su izazvale zračnu uzbunu u Kijevu i nekoliko drugih ukrajinskih regija rano u petak. Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo izdalo je upozorenje zbog prijetnje balističkim projektilima koji su lansirani iz ruske regije Brjansk. Upozorenje je izdano u ranojutarnjim satima po lokalnom vremenu, a samo nekoliko minuta ranije ukrajinske vojne snage uočile su dronove na mlazni pogon kako se kreću iz regije Černigov prema Kijevu. Dodatni dronovi približavali su se gradu iz pravca Gostomelja.

Iako su nadležne službe ubrzo proglasile kraj balističke prijetnje, aktivnost ruskih bespilotnih letjelica nastavila se u više ukrajinskih područja. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko potvrdio je da su napadi oštetili brojne stambene i poslovne objekte diljem grada, prema čemu izvješća govore o izbijanju požara na nekoliko lokacija.

U četvrti Podil ruski dron pogodio je poslovnu zgradu, dok su u četvrti Solomjanski dijelovi oborenog drona oštetili još jedan objekt. Požar je izbio i na otvorenom prostoru u blizini stambene zgrade, a prema preliminarnim informacijama koje prenose nadležne službe, krhotine su pogodile i stambenu zgradu od dvadeset i pet katova.

Foto: Thomas Peter

Žrtve i uništena infrastruktura

Nova prijetnja uslijedila je nedugo nakon što je Rusija izvela veliki kombinirani napad raketama i dronovima širom Ukrajine. Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo navodi kako ruske snage sve češće koriste kombinaciju naoružanja koja uključuje balističke projektile i brze dronove. U ranijim napadima poginule su dvije osobe, dok je najmanje osam ljudi zadobilo ozljede različite težine, kako navode prvi podaci s terena.

Materijalna šteta zabilježena je u više dijelova glavnog grada. Oštećene su brojne stambene zgrade, ali i pročelje te prozori jednog kijevskog rodilišta. Dijelovi krhotina pali su na parkirališta gdje su se zapalili automobili, a nastradala je i energetska te logistička infrastruktura. Zbog oštećenja podatkovnih centara tisuće stanovnika ostale su bez pristupa internetu, što dodatno otežava komunikaciju i rad hitnih službi u kritičnim trenucima.

Nakon što su službe ukinule uzbunu za Kijev, vojska je nastavila pratiti kretanje neprijateljskih letjelica. Radari su zabilježili dronove koji su letjeli prema Krivij Rihu i Dnjepru, a letjelice na mlazni pogon primijećene su iznad regije Poltava. Dodatni dronovi nastavili su putanju prema Černigovu, Čornomorsku i regiji Nikolajiv.

Promjena taktike i apel međunarodnoj zajednici

Stručnjaci napominju kako Rusija prilagođava svoju vojnu taktiku. Obrambene snage bilježe korištenje balističkih projektila tipa Iskander-M i S-400, ali i protubrodskih projektila Cirkon. Poseban problem predstavljaju takozvani matični dronovi koji nose manje i znatno okretnije FPV letjelice. Ruskim napadima u valovima pokušavaju se iscrpiti zalihe ukrajinske protuzračne obrane i pronaći slabe točke u sustavu zaštite gradova.

Foto: Thomas Peter

​- Svi građani trebaju ostati u skloništima do potpunog prestanka opasnosti jer prijetnja iz zraka i dalje traje - poručio je gradonačelnik Kličko putem društvenih mreža.

Ovi obnovljeni udari dolaze u trenutku dok Ukrajina pojačano traži pomoć od saveznika. Volodimir Zelenski u New Yorku poziva na dodatne pritiske usmjerene na rusku ekonomiju, ističući kako trenutne sankcije nisu dovoljno snažne da zaustave vojni stroj. Posebno naglašava potrebu za naprednim sustavima protuzračne obrane koji imaju mogućnost presretanja brzih balističkih projektila. Predsjednik Europskog vijeća António Costa najoštrije osuđuje ruske napade te podsjeća međunarodnu zajednicu na važnost očuvanja ukrajinskog suvereniteta. Kombiniranjem različitih vrsta naoružanja ruska vojska nastoji maksimalno oštetiti ukrajinsku infrastrukturu uoči nadolazeće zime i stvoriti dodatni pritisak na civilno stanovništvo.

*uz korištenje AI-ja