PAO DILER NA ŠOLTI Muškarcu (42) našli skoro četiri kilograma trave, stabljike i amfetamin...

Splitsko-dalmatinska policija u ponedjeljak je izvijestila da je dovršila kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjim muškarcem za kojeg je utvrđena osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Sumnjiče ga da je na otoku Šolti, s namjerom daljnje preprodaje i stjecanja protupravne imovinske koristi, posjedovao amfetamin te posadio i uzgojio marihuanu.

Tijekom pretrage kuće i stana pronađeno je i oduzeto 257 grama amfetamina, 3.795,8 grama usitnjene marihuane, 34 stabljike marihuane visine između 60 i 130 centimetara te 56 sadnica marihuane. Pronađena je i digitalna vaga za precizno mjerenje droge.

Muškarac je uhićen i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje, nakon čega je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, a potom, odlukom suca istrage i u istražni zatvor.