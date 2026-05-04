Obavijesti

News

Komentari 1
AKCIJA POLICIJE

PAO DILER NA ŠOLTI Muškarcu (42) našli skoro četiri kilograma trave, stabljike i amfetamin...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
PAO DILER NA ŠOLTI Muškarcu (42) našli skoro četiri kilograma trave, stabljike i amfetamin...
Foto: PU splitsko-dalmatinska

Više od 3,7 kilograma marihuane, sadnice i stabljike kanabisa te preko 250 grama amfetamina policija je zaplijenila od 42-godišnjaka na otoku Šolti koji je završio u istražnom zatvoru, doznaje se u splitsko-dalmatinskoj policiji

Splitsko-dalmatinska policija u ponedjeljak je izvijestila da je dovršila kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjim muškarcem za kojeg je utvrđena osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.  Sumnjiče ga da je na otoku Šolti, s namjerom daljnje preprodaje i stjecanja protupravne imovinske koristi, posjedovao amfetamin te posadio i uzgojio marihuanu. 

Tijekom pretrage kuće i stana pronađeno je i oduzeto 257 grama amfetamina, 3.795,8 grama usitnjene marihuane, 34 stabljike marihuane visine između 60 i 130 centimetara te 56 sadnica marihuane. Pronađena je i digitalna vaga za precizno mjerenje droge. 

STRAVA HOROR KOD KARLOVCA Našli su četiri mrtva migranta, još dvoje ozlijeđenih. Vozač je pobjegao!
HOROR KOD KARLOVCA Našli su četiri mrtva migranta, još dvoje ozlijeđenih. Vozač je pobjegao!

Muškarac je uhićen i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje, nakon čega je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, a potom, odlukom suca istrage i u istražni zatvor.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ovo su nove cijene goriva!
VLADA INTERVENIRALA

Ovo su nove cijene goriva!

Iz Vlade ističu kako bi bez njihove intervencije, cijele bilo osjetno više...
HOROR KOD KARLOVCA Našli su četiri mrtva migranta, još dvoje ozlijeđenih. Vozač je pobjegao!
STRAVA

HOROR KOD KARLOVCA Našli su četiri mrtva migranta, još dvoje ozlijeđenih. Vozač je pobjegao!

Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici koji su pronašli četiri mrtva muškarca, a dva muškarca lošeg zdravstvenog stanja poslali su u zdravstvenu ustanovu...
EKSKLUZIVNO Ovdje su našli 4 mrtva migranta: 'Prolaze tuda našim selom, stalno ih viđamo'
RUTA SMRTI

EKSKLUZIVNO Ovdje su našli 4 mrtva migranta: 'Prolaze tuda našim selom, stalno ih viđamo'

Na lokaciji gdje su pronađena tijela četvorice migranata prije nekoliko dana stanovnici Prilišća snimili su nekoliko migranata kako šetaju njihovim selom i prelaze do Slovenije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026