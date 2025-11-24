'Pao' diler u Šibeniku: Skrivao u PVC vrećama 145 kg duhana

Policijski službenici Odjela organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja Policijske uprave šibensko-kninske provela je istragu nad muškarcem (40) osumnjičenim za nedozvoljenu trgovinu opijata.

U subotu je policija pretražila i njegovu obiteljsku kuću u kojoj su pronašli 590 cigareta bez duhanskih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske, 18 PVC vreća ispunjenih sitno rezanim duhanom ukupne težina 146,5 kilograma te dvije digitalne vage.

- Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv 40-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku - zaključila je policija.