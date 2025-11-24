Obavijesti

News

PRONAŠLI I CIGARETE

'Pao' diler u Šibeniku: Skrivao u PVC vrećama 145 kg duhana

U subotu je policija pretražila i njegovu obiteljsku kuću u kojoj su pronašli 590 cigareta bez duhanskih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske...

Policijski službenici Odjela organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja Policijske uprave šibensko-kninske provela je istragu nad muškarcem (40) osumnjičenim za nedozvoljenu trgovinu opijata.

U subotu je policija pretražila i njegovu obiteljsku kuću u kojoj su pronašli 590 cigareta bez duhanskih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske, 18 PVC vreća ispunjenih sitno rezanim duhanom ukupne težina 146,5 kilograma te dvije digitalne vage.

PRIVELI IH 'Pali' splitski dileri s gomilom droge. Policija otkrila što su im sve našli u stanu
'Pali' splitski dileri s gomilom droge. Policija otkrila što su im sve našli u stanu

- Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv 40-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku - zaključila je policija.

