Pao diler u Zadru: Pronašli veću količinu marihuane i kokaina

Zadarska policija uhitila je 22-godišnjaka kod kojega je pronašla skoro dva kilograma marihuane i preko 100 grama kokaina namijenjenih preprodaji, izvijestila je policija. U policiji kažu da su pretragom doma kojeg 22-godišnjak koristi na širem području Zadra od osumnjičenog oduzeli oko 1930 grama marihuane u četiri pojedinačna pakiranja te oko 106 grama kokaina u dva pakiranja. Osim toga pronašli su i vagu za precizno mjerenje i novac za koji sumnjaju da potječe od preprodaje droga te opremu za vakumiranje.

Nakon kriminalističkog istraživanja policija je protiv 22-godišnjaka podnijela kaznenu prijavu općinskom državnom odvjetništvu zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te će ga predati pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske.