'Pao' dvojac iz Dalmacije: Krčili šume kod Omiša da zakopaju komunalni i glomazni otpad!

Splitsko-dalmatinska policija pretražila je domove dvojice muškaraca koji su optuženi za ugrožavanje okoliša otpadom i pustošenje šuma, priopćila je poliicja.

Kriminalističkim istraživanjem nad dvojicom muškaraca (40 i 58) utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su počinili kaznena djela Ugrožavanje okoliša otpadom i Pustošenje šuma, a nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja uz kaznenu prijavu predani su pritvorskom nadzorniku.

- U sklopu kriminalističkog istraživanja policijski službenici proveli su pretragu doma i drugih prostora uključujući više zemljišnih čestica katastarskih na području općina Čisla i Kostanje kojima se osobe koriste. U nazočnost zamjenika općinskog državnog odvjetništva, a u koordinaciji s djelatnicima Državnog inspektorata, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ i djelatnicima tvrtki lokalne zajednice, obavljena je pretraga zemljišta i očevid na mjestu događaja - priopćili su iz policije.



Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su muškarci bez odgovarajuće dozvole za gospodarenjem otpadom, a na temelju prethodnog dogovora s pravnim osobama, obavljali djelatnost gospodarenja otpadom tako što su zbrinjavali građevinski otpad, zemlju i kamenje iz iskopa koje su potom odlagali u tlo.

Tlo su dodatno nasipali zemljom kako bi prekrili otpad. Takvo nepropisino gospodarenje s otpadom može ugroziti život ili zdravlje ljudi te na širem području ugroziti biljni i životinjski svijet.





Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da se muškarac (40) navedenim bavio od 2021.godine na području Ostrvice na zemljanoj površini od oko 16 000 m2. Muškarac (58) se navedneim bavio tijekom 2023 i 2024.godine na području Kostanja i Ostrovice, na zemljanoj površini sveukupne površine veće od 30 500 m2.

Građevinski otpad, miješani komunalni otpad, glomazni otpad odlagali su odlagali u tlo, zatim ga dodatno nasipali zemljom kako bi ga prikrili. Tada je nastala mješavina zemlja i otpada za sada neutvrđene količine. Na nekretnini kojom se koristio muškarac (58) zbrinjavan je i azbestni otpad koji se klasificira kao opasni otpad.





Također su utvrdili postojanje osnovane sumnje da je muškarac (40) od kraja 2022.godine u mjestu Ostrvica na nekretninama koje se nalaze u sklopu obuhvata Programa gospodarenja šumama šumoposjednika gospodarske jedinice ''Cetinske šume'', izvršio pustošenje šume. Uklonio je šumsku vegetaciju na površini od najmanje 10 000 m2. Muškarac (58) je tijekom 2023. i 2024. godine u mjestu Ostrvica uklonio šumsku vegetaciju na površini od najmanje 500 m2. Time su poremetili gospodarenje šumama te je onemogućeno daljnje gospodarenje šumom u skladu sa šumskogospodarskim planom, odnosno protivno propisima pustošio šumu, pa su na opisani način počinili kaznena djela protiv okoliša.

