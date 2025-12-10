Obavijesti

SVI SU U ZATVORU

'Pao' istarski trio: Krali aute s ključem pa pljačkali poslovne prostore. Meta su im bili sefovi

'Pao' istarski trio: Krali aute s ključem pa pljačkali poslovne prostore. Meta su im bili sefovi
Prvo bi tražili automobile koje su vlasnici ostavili otključane i s ključem u bravi ili vozilu. Nakon što bi ukrali automobil, koristili bi ga kao prijevozno sredstvo za idući cilj, provale u poslovne prostore

Istarska policija stala je na kraj višemjesečnom kriminalnom pohodu trojice muškaraca koji su harali poluotokom. Uhićeni su hrvatski državljani u dobi od 46, 45 i 32 godine, a sumnjiči ih se za čak 15 kaznenih djela kojima su prouzročili štetu od oko 127.000 eura. Djelovali su od studenog 2024. do veljače 2025. godine.

Ključ u bravi bio je pozivnica za krađu

Njihova metoda bila je jednostavna, ali učinkovita. Prvo bi tražili automobile koje su vlasnici ostavili otključane i s ključem u bravi ili vozilu. Nakon što bi ukrali automobil, koristili bi ga kao prijevozno sredstvo za idući cilj - provale u poslovne prostore. Meta su im najčešće bili sefovi koje bi ukrali, odvezli na skrovitu lokaciju, nasilno otvorili i ispraznili, a potom odbacili u prirodi zajedno s ukradenim vozilom.

Svoj pohod, kako navodi policija, započeli su još sredinom studenoga na području Kršana. Tamo su ukrali automobil i njime se odvezli do poslovnice pošte iz koje su otuđili sef. Iste noći obili su i pogon za preradu mesa te trgovinu u Svetom Petru u Šumi. Narednih tjedana i mjeseci nizali su se udari diljem poluotoka: na meti su im se našle kladionica u Vodnjanu, kuća za odmor u Tinjanu, salon namještaja u Štrmcu te skladište benzinske postaje u Kadumima, odakle su odnijeli veću količinu cigareta.

U jednoj noći ukrali tri automobila

Koliko su bili ustrajni u svojim nakanama, pokazuje i događaj iz noći s 8. na 9. veljače. Tada su 46-godišnjak i 32-godišnjak na području Poreča ukrali čak tri automobila, jedan za drugim, sve dok nisu pronašli onaj koji im je bio "zadovoljavajući" za nastavak pohoda. S trećim ukradenim vozilom uputili su se na benzinsku postaju u Vrsaru, odakle su odnijeli sef i cigarete.

Klupko se napokon počelo odmotavati te su policijski službenici, nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, uhitili 46-godišnjaka i 45-godišnjaka. Njihov 32-godišnji partner u zločinu već se otprije nalazio u istražnom zatvoru zbog drugih kaznenih djela. Osumnjičeni dvojac je, uz kaznenu prijavu, priveden u pritvorsku jedinicu PU istarske.

