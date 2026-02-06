Obavijesti

ZAVRŠENA ISTRAGA

'Pao' je diler kod Koprivnice: Proizvodio i prodavao drogu, maloljetnicima dao marihuanu

'Pao' je diler kod Koprivnice: Proizvodio i prodavao drogu, maloljetnicima dao marihuanu
Policija sumnja da je on u prosincu 2025. od jedne osobe preuzeo drogu tipa psilocibin radi daljnje prodaje. Uz to, sumnja se da je tijekom 2025. prodavao marihuanu maloljetnicima

Policija je dovršila istragu nad 22-godišnjakom sa koprivničkog područja zbog sumnje da je neovlašteno proizvodio, prodavao i naposljetku i koristio drogu.

- Sumnja se da je osumnjičeni od svibnja do listopada 2025. godine u više navrata na području grada Koprivnice neovlašteno prodao drogu marihuanu maloljetnoj osobi - naveli su.

Policija sumnja da je on u prosincu 2025. od jedne osobe preuzeo drogu tipa psilocibin radi daljnje prodaje. Uz to, sumnja se da je tijekom 2025. prodavao marihuanu maloljetnicima.

DROGA I PRIJEVARE Bivši maneken na drogi zaradio 100.000 eura, pet milijuna eura vrijedne nekretnine nisu prodali
Bivši maneken na drogi zaradio 100.000 eura, pet milijuna eura vrijedne nekretnine nisu prodali

Također sumnja se da je u prosincu 2025. od osobe sa šireg koprivničkog područja prema prethodnom dogovoru u namjeri neovlaštenog posredovanja u prodaji preuzeo drogu tipa psilocibin radi daljnje prodaje.  

- Zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela „Neovlaštena proizvodnja i promet drogama „ i „Omogućavanje trošenja droga“, protiv osumnjičenika će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu i bit će u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku - zaključila je policija.

