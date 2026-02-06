'Pao' je diler kod Koprivnice: Proizvodio i prodavao drogu, maloljetnicima dao marihuanu

Policija je dovršila istragu nad 22-godišnjakom sa koprivničkog područja zbog sumnje da je neovlašteno proizvodio, prodavao i naposljetku i koristio drogu.

- Sumnja se da je osumnjičeni od svibnja do listopada 2025. godine u više navrata na području grada Koprivnice neovlašteno prodao drogu marihuanu maloljetnoj osobi - naveli su.

Policija sumnja da je on u prosincu 2025. od jedne osobe preuzeo drogu tipa psilocibin radi daljnje prodaje. Uz to, sumnja se da je tijekom 2025. prodavao marihuanu maloljetnicima.

Također sumnja se da je u prosincu 2025. od osobe sa šireg koprivničkog područja prema prethodnom dogovoru u namjeri neovlaštenog posredovanja u prodaji preuzeo drogu tipa psilocibin radi daljnje prodaje.

- Zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela „Neovlaštena proizvodnja i promet drogama „ i „Omogućavanje trošenja droga“, protiv osumnjičenika će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu i bit će u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku - zaključila je policija.