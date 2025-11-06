Osim droga, policija je u kući pronašla deset digitalnih vaga, uređaj za vakuumiranje, vrećice za pakiranje droge, novac...
'Pao' mladi diler iz Jakovlja: Policija kod njega pronašla više od šest kilograma raznih droga
Zagrebačka policija je u suradnji s PU krapinsko-zagorskom dovršila kriminalističko istraživanje nad 20-godišnjakom zbog sumnje da je neovlašteno proizvodio i dilao na području obje policijske uprave. Mladić je za zasada neutvrđen način nabavio veće količine droge kokain, amfetamin, MDMA, konoplja tipa droga i smole konoplje tipa droga koju je potom skrivao, vagao i prepakiravao u kući u kojoj stanuje na području Jakovlja.
U srijedu 5. studenoga u popodnevnim satima policijski službenici su obavljenom pretragom kuće u kojoj stanuje 20-godišnjak pronašli ukupno 6.121,5 grama droge od čega:
25 paketa ispunjena drogom amfetamin ukupne mase 5.498,3 grama,
šest paketa ispunjena drogom MDMA ukupne mase 292,2 grama,
četiri paketa ispunjena konopljom tipa droga ukupne mase 39,6 grama,
tri paketa ispunjena s ukupno 1641 komad tableta droge MDMA,
tri paketa ispunjena punilom za povećanje mase ukupne mase 1.102,0 grama,
dva paketa ispunjena drogom kokain ukupne mase 286,0 grama,
jedan paket ispunjen smolom konoplje tipa droga ukupne mase 5,4 grama,
jedan plinski pištolj marke Retay s pripadajućim spremnikom te devet komada plinskog streljiva,
deset digitalnih vaga,
uređaj za vakuumiranje,
vrećice za pakiranje droge te
novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge.
Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policijski su službenici protiv osumnjičenog muškarca zbog počinjenog kaznenog djela Općinskom državnom odvjetništvu za mladež u Velikoj Gorici podnijeli kaznenu prijavu te je u zakonskom roku doveden pritvorskom nadzorniku.
