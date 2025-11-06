Obavijesti

MDMA, AMFETAMIN, KONOPLJA...

'Pao' mladi diler iz Jakovlja: Policija kod njega pronašla više od šest kilograma raznih droga

Foto: PU zagrebačka

Osim droga, policija je u kući pronašla deset digitalnih vaga, uređaj za vakuumiranje, vrećice za pakiranje droge, novac...

Zagrebačka policija je u suradnji s PU krapinsko-zagorskom dovršila kriminalističko istraživanje nad 20-godišnjakom zbog sumnje da je neovlašteno proizvodio i dilao na području obje policijske uprave. Mladić je za zasada neutvrđen način nabavio veće količine droge kokain, amfetamin, MDMA, konoplja tipa droga i smole konoplje tipa droga koju je potom skrivao, vagao i prepakiravao u kući u kojoj stanuje na području Jakovlja.

Foto: PU zagrebačka


 
U srijedu 5. studenoga u popodnevnim satima policijski službenici su obavljenom pretragom kuće u kojoj stanuje 20-godišnjak pronašli ukupno 6.121,5 grama droge od čega:

  • 25 paketa ispunjena drogom amfetamin ukupne mase 5.498,3 grama,

  • šest paketa ispunjena drogom MDMA ukupne mase 292,2 grama,

  • četiri paketa ispunjena konopljom tipa droga ukupne mase 39,6 grama,

  • tri paketa ispunjena s ukupno 1641 komad tableta droge MDMA,

  • tri paketa ispunjena punilom za povećanje mase ukupne mase 1.102,0 grama,

  • dva paketa ispunjena drogom kokain ukupne mase 286,0 grama,

  • jedan paket ispunjen smolom konoplje tipa droga ukupne mase 5,4 grama,

  • jedan plinski pištolj marke Retay s pripadajućim spremnikom te devet komada plinskog streljiva,

  • deset digitalnih vaga,

  • uređaj za vakuumiranje,

  • vrećice za pakiranje droge te

  • novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge.

 

Foto: PU zagrebačka


Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policijski su službenici protiv osumnjičenog muškarca zbog počinjenog kaznenog djela Općinskom državnom odvjetništvu za mladež u Velikoj Gorici podnijeli kaznenu prijavu te je u zakonskom roku doveden pritvorskom nadzorniku.

