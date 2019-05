'Pao sam s kreveta kad se čula eksplozija, sve je bilo razoreno'

Susjedi su izašli u pidžamama, a jedno dijete je jako plakalo, prepalo se, rekao nam je šokirani stanar zgrade u kojoj je navodno eksplodirala bomba.

- Pao sam s kreveta kad sam čuo eksploziju. Izašao sam na balkon i vidio dim na devetom katu. Izašao sam na stubište i vidio da je sve razoreno, nastavlja svjedok.

Stanovnike zagrebačkog naselja Prečko, u Ulici Josipa Slavenskog, u petak oko 3 sata iz sna je probudila snažna eksplozija.

- Bilo je strašno, sve nas je probudilo. Izašao sam i vidio razasuto staklo. Nisam mogao doći k sebi od šoka. Uništeni su stubište, koje smo prije dva mjeseca renovirali, i dizalo. Uplašili smo se, nismo znali što se zbiva. Podsjetilo nas je ovo sve na rat - rekao je jedan od stanara zgrade. Dodaje da su stanari šokirani. Djeca su se prepala.

- Jedna majka je s djetetom u naručju trčala niz stepenice. Dijete od šoka nije prestajalo plakati - kaže stanar. Policija nam je potvrdila da je eksplodirala nepoznata naprava u zgradi. Jedna žena (63), koja je nepokretna, a već osam godina živi sama, u eksploziji je lakše ozlijeđena. Izvukli su je vatrogasci JVP-a Grada Zagreba iz zgrade i prenijeli do vozila Hitne pomoći. Kako doznajemo, u eksploziji su oštećeni nekoliko stanova, stubište i dizalo. Narušena je i statika stubišta od sedmog do devetog kata. Doznajemo kako je policija u postaju privela četvero ljudi na obavijesni razgovor.

- Jedna žena je potražila liječničku pomoć i lakše je ozlijeđena. Nakon pružene liječničke pomoći puštena je kući. Isključili smo mogućnost eksplozije plina - rekli su iz zagrebačke policije. Od siline eksplozije pukla su i stakla na stubištu, a dijelovi su pali na parkirane automobile, koji su znatno oštećeni. Za jednog od privedenih stanari zgrade sumnjaju da se bavi “svakojakim” poslovima.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

- U stanu ispred kojeg je eksplodirala navodno bomba živi privedeni muškarac. Koliko znam, on prodaje marihuanu. Neki sitni kriminalac, ali je uvijek bio čudan. Znao je pozdraviti kad bismo se vidjeli u haustoru i to je to - rekao nam je jedan od susjeda. Druga susjeda nam je rekla da, navodno, tu žive i ljudi koji se bave kamatarenjem.

- U našem ulazu jedno vrijeme živio je i jedan kamatar koji se u međuvremenu odselio, ali sad tu živi njegov sin. Teško je sad poznavati sve susjede - rekla je šokirana susjeda.