Pao u nabujalu rijeku: Dječaka iz Žepča traže već pet dana...

U mjestu Begov Han kod Žepča u utorak poslijepodne maloljetno dijete je palo u nabujalu rječicu. Od onda traje intenzivna potraga za njim, ali zasad bez uspjeha.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Dječak je vozeći bicikl izgubio ravnotežu te je na očigled svoje majke pao u nabujalu Mračarsku rijeku - izjavio je načelnik Policijske uprave Žepče Vladimir Jozinović. Majka je odmah potom skočila u rijeku i pokušala spasiti dijete, ali bezuspješno.

Podsjetimo, bicikl kojim se vozio dječak pronađen je i izvučen iz potoka, ali mališana nema. Na ušću potoka u rijeku Bosnu postavljena je mreža, i dalje se traga za tijelom dječaka.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

U potragu se uključio i veći broj mještana Begovog Hana s nadom da se dječak nekako uspio spasiti iz podivljale vode.

- Pošto je velika rijeka Bosna, teško je tražiti samo ljudstvom na samoj vodi. Proći će i čamci uz obalu, nekih deset do dvadeset kilometara, ovisno od toga koliko je pristupačan teren. Ekipa koja koja će tražiti uz samu obalu će se zavlačiti skroz do same vode, ulazit će i u vodu na mjestima koja su sumnjiva, koja su plitka, jer Bosna je od sinoć opala 30 cm. Nadamo se da ćemo pronaći dječaka u plitkom dijelu Bosne - rekli su u srijedu za Dnevni avaz u GSS-u Žepče.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Potraga se nastavlja i danas, peti dan od nesreće, a za dječakom tragaju GSS Žepče, Kantonalne uprave civilne zaštite i Specijalne policijske jedinice MUP-a ZDK.