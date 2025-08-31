'Pao' zbog gumenih crijeva: Hrvat (24) u stanu u Njemačkoj imao 500 biljaka marihuane

Svjedoci su policiji prijavili sumnjive aktivnosti, među kojima su bili i gumena crijeva koja su virila iz kuće. Kada su policajci došli na lice mjesta kako bi provjerili situaciju, 24-godišnjak je pokušao pobjeći kroz terasu. Budući da su policajci osjetili miris kanabisa, po nalogu suca pretražili su kuću.

Tijekom pretrage pronađeno je i zaplijenjeno gotovo 500 biljaka kanabisa, kao i oprema potrebna za uzgoj plantaže. Muškarac iz Hrvatske, koji je osumnjičen za sudjelovanje u uzgoju biljaka, privremeno je uhićen.

Daljnju istragu vodi kriminalistički odjel 14, priopćeno je iz policije.