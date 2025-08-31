Obavijesti

News

Komentari 1
BJEŽAO KROZ PROZOR

'Pao' zbog gumenih crijeva: Hrvat (24) u stanu u Njemačkoj imao 500 biljaka marihuane

Piše Bruno Serdar,
Čitanje članka: < 1 min
'Pao' zbog gumenih crijeva: Hrvat (24) u stanu u Njemačkoj imao 500 biljaka marihuane
Foto: Fabian Sommer/DPA

U srijedu Oko 18 sati, policija je privela 24-godišnjeg muškarca iz Hrvatske. Sumnjiči ga se da je u obiteljskoj kući u ulici Kapellenstraße u Butzheimu uzgajao kanabis

Svjedoci su policiji prijavili sumnjive aktivnosti, među kojima su bili i gumena crijeva koja su virila iz kuće. Kada su policajci došli na lice mjesta kako bi provjerili situaciju, 24-godišnjak je pokušao pobjeći kroz terasu. Budući da su policajci osjetili miris kanabisa, po nalogu suca pretražili su kuću.

Tijekom pretrage pronađeno je i zaplijenjeno gotovo 500 biljaka kanabisa, kao i oprema potrebna za uzgoj plantaže. Muškarac iz Hrvatske, koji je osumnjičen za sudjelovanje u uzgoju biljaka, privremeno je uhićen.

DRAMATIČNE SNIMKE Akcija 'Senia': Pogledajte kako su upali dilerima u više gradova u Hrvatskoj. Uhitili devet ljudi
Akcija 'Senia': Pogledajte kako su upali dilerima u više gradova u Hrvatskoj. Uhitili devet ljudi

Daljnju istragu vodi kriminalistički odjel 14, priopćeno je iz policije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Mlade i opasne: Ovo su najtraženije bjegunke na svijetu
TRAŽI IH INTERPOL

FOTO Mlade i opasne: Ovo su najtraženije bjegunke na svijetu

Interpolova crvena tjeralica nije međunarodna tjeralica. To je obavijest da pojedince traži država članica koja je podnijela zahtjev. Zemlje članice primjenjuju svoje zakone i odlučuju hoće li uhititi i izručiti osobu s crvene tjeralice ili ne
VIDEO Drama u Zagrebu: Auto zapeo u poplavi u podvožnjaku! Žena izašla, pomažu joj...
OBILNA KIŠA

VIDEO Drama u Zagrebu: Auto zapeo u poplavi u podvožnjaku! Žena izašla, pomažu joj...

'Auto se nije izvukao. Vozač je okrenuo bus i krenuo drugim putem. Taman je policija dolazila. Vozač autobusa nije ni pokušavao jer na oko voda je iznad koljena', kazao nam je čitatelj
'Proglasili su me državnim neprijateljem. Mene, čiju su kuću spalili četnici...'
INTERVJU: DALIJA OREŠKOVIĆ

'Proglasili su me državnim neprijateljem. Mene, čiju su kuću spalili četnici...'

Saborska zastupnica Dalija Orešković za novi broj tjednika Express je progovorila o radikalizaciji društva, a iako joj se, kako nam kaže, crta meta na čelo ne planira zašutjeti...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025