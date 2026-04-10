ANTIPOD KRŠĆANSKOM CIONIZMU

Papa: Bog ne blagoslivlja rat. Tko je za Krista ne baca bombe

Piše Filip Sulimanec,
Apsurdno i nečovječno nasilje silovito se širi svetim mjestima kršćanskog Istoka, obeščašćenima bogohuljenjem rata i brutalnošću interesa, bez ikakva obzira prema ljudskim životima

Papa Lav 14 ponovno je kritizirao rat na Bliskom istoku u jeku nadolazećih pregovora u Pakistanu. 

 - Bog ne blagoslivlja nijedan sukob. Svatko tko je učenik Krista, Kneza mira, nikada nije na strani onih koji su nekoć mahali mačem, a danas bacaju bombe. Vojna djelovanja neće stvoriti prostor za slobodu niti vrijeme za mir, koji dolazi jedino kroz strpljivo promicanje suživota i dijaloga među narodima - poručio je Papa.

Njegova poruka je u suštoj suprotnosti vjerskog ekstremizma u Trumpovoj administraciji pod palicom ministra rata Petea Hegsetha koji u ratu s Iranom koristi biblijsku, mesijansku retoriku.

Pentagon: Nismo tražili da Vatikan stane na stranu SAD-a
Pentagon: Nismo tražili da Vatikan stane na stranu SAD-a

 - Apsurdno i nečovječno nasilje silovito se širi svetim mjestima kršćanskog Istoka, obeščašćenima bogohuljenjem rata i brutalnošću interesa, bez ikakva obzira prema ljudskim životima, koji se smatraju tek kolateralnom štetom vlastitih interesa. No nijedna korist ne može biti vrijedna života najslabijih, djece ili obitelji. Nijedan razlog ne može opravdati prolijevanje nevine krvi - bio je jasan papa Lav 14.

