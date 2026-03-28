Papa danas u posjetu Monaku

Očekuje se da će papa Lav XIV. u subotu doputovati u Monako radi jednodnevnog posjeta sredozemnoj kneževini, javlja njemačka agencija dpa. Jednodnevni posjet maloj državi između Italije i Francuske predstavlja drugo inozemno putovanje poglavara Katoličke Crkve, koji je na dužnost stupio u svibnju prošle godine.

Program uključuje sastanak s monaškim princom Albertom II. i misu na nogometnom stadionu Luj II., domaćem terenu nogometnog kluba AS Monaco.

Katoličanstvo je uvršteno u ustav kneževine kao službena religija. Prema Vatikanu, preko 80 posto od 38.000 stanovnika države su katolici.

Papa će doputovati iz Vatikana u Monako helikopterom.

Sastanak s princom Albertom II. je zakazan za prijepodne, a nakon njega će se papa sastati s katoličkom zajednicom u katedrali.

Papa će potom biti s mladima u crkvi svete Devote, a nakon toga će predvoditi misu.