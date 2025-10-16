Obavijesti

Papa: Dopuštanje da su milijuni bez hrane moralno je iskliznuće

U četvrtak je govorio pred oko 125 izaslanstava koja su prisustvovala tjednom forumu koji se poklopio s 80. obljetnicom FAO-a

Papa Lav u četvrtak je uputio hitan apel globalnim čelnicima da okončaju glad u svijetu, rekavši u govoru u sjedištu agencije Ujedinjenih naroda kako dopuštanje da milijuni ljudi svakodnevno ostaju bez hrane predstavlja "moralno iskliznuće". U posjetu sjedištu Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) u Rimu, katolički poglavar također je osudio korištenje gladi kao ratnog oružja, no nije imenovao konkretne sukobe niti države.

Lav je naveo podatke UN-a da oko 673 milijuna ljudi ne jede dovoljno svaki dan, nazivajući taj broj "jasnim znakom prevladavajuće neosjetljivosti, bezdušnog gospodarstva... i nepravednog i neodrživog sustava raspodjele resursa".

"U vrijeme kada je znanost produljila očekivani životni vijek... dopuštanje da milijuni ljudskih bića žive - i umiru - pogođeni glađu kolektivni je neuspjeh, moralno iskliznuće, povijesno zlodjelo", rekao je papa. Lav, prvi američki papa, veći dio svoje karijere prije papinstva proveo je kao misionar u Peruu i brigu za siromašne stavio je u prvi plan svojeg petomjesečnog mandata.

U četvrtak je govorio pred oko 125 izaslanstava koja su prisustvovala tjednom forumu koji se poklopio s 80. obljetnicom FAO-a.

Papa je rekao da se u današnjim sukobima "ponovno hrana koristi kao ratno oružje".

"Međunarodno humanitarno pravo, bez iznimke, zabranjuje napade na civile i na robu bitnu za opstanak stanovništva", rekao je.

"Čini se da je to zaboravljeno, jer, nažalost, svjedočimo kontinuiranoj upotrebi te okrutne strategije", rekao je Papa. "Ne možemo ovako nastaviti, jer glad nije sudbina čovječanstva, već njegov pad."

