Papa Franjo odbio prijedlog da se svećenicima dopusti ženidba

Papa Franjo lani je tražio 'hrabre prijedloge' kojima bi se odgovorilo na duhovne potrebe katolika u Amazoniji, regiji koja se bori s velikom nestašicom svećenika. No u dokumentu koji su u srijedu objavili iz Vatikana, nisu odgovorili na onaj, mnogima najvažniji, dozvolu da se svećenici žene, prenosi CNN.

Dokument koji su objavili fokusira se uglavnom na kulturu i pitanja okoliša, ali nudi malo pravih promjena za Crkvu.

Kako prenosi BBC, biskupska sinoda na kojoj se u Vatikanu lani okupilo 184 biskupa predložila je da se omogući starijim, oženjenim muškarcima da postanu svećenici. Predlagalo se da to budu poštovani ljudi, koji poželjno pripadaju autohtonom stanovništvu na kojem bi radili.

Procjene su da 85 posto sela u Amazoniji ne može svaki tjedan slaviti misu zbog nestašice svećenika, a negdje svećenika vide tek jednom godišnje.

No konzervativni dio Crkve je progovorio protiv te ideje, zagovarajući stav da bi to moglo dovesti do globalnog rušenja celibata. No u srijedu je rekao da neće dozvoliti ni ženama da služe kao đakoni, piše BBC.