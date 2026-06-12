Papa krijumčarima migranata poslao oštru poruku: 'Pokajte se ili ćete završiti u paklu...'

Papa Lav XIV. u petak je upozorio krijumčare ljudima i kriminalne skupine koje izrabljuju migrante na putu prema Europi preko Kanarskih otoka da će završiti u paklu ako se ne „pokaju” pred Bogom. Posljednjeg dana svoje turneje po Španjolskoj, tijekom koje je Sveti Otac pozvao globalne čelnike na humaniji odnos prema migrantima, Lav je naglasio da se želi izravno obratiti onima koji „iskorištavaju ljudski očaj” i „organiziraju rute smrti". „Prestanite. Pokajte se”, poručio je prvi američki papa. „Za svaki izgubljeni život, svaku prevarenu obitelj, morat ćete izaći pred božansku pravdu”. „Pokajte se dok još ima vremena”. Lav, posljednjih mjeseci sve glasniji kritičar globalnog vodstva, u posjetu je Kanarskim otocima, španjolskom arhipelagu uz zapadnu obalu Afrike koji je posljednja postaja njegove turneje europskom državom. To je otočje jedna od glavnih ulaznih vrata u Europu za migrante koji riskiraju živote na smrtonosnom putovanju atlantskim vodama, često u improviziranim i pretrpanim plovilima.

U četvrtak, prvog od svoja dva dana boravka na otocima, papa je upozorio svjetske čelnike da će povijest osuditi one koji su dopustili da pate ljudi koji bježe od rata ili siromaštva.

Svoj govor održao je na dan kada u potpunosti stupa na snagu Pakt EU-a o migracijama koji pooštrava pravila o azilu, piše Reuters.

Smješteni više od tisuća kilometara od kopnenog dijela Španjolske, Kanari su vrhunac migracija zabilježili 2024. godine, kada su otoci primili gotovo 47 tisuća ilegalnih migranata, u usporedbi s manje od tisuću 2015. godine, pokazuju službeni podaci.

Prema podacima nevladine organizacije Caminando Fronteras, više od tri tisuće ljudi poginulo je 2025. godine pokušavajući doći do otoka.

Krijumčari migrantima i trgovci ljudima sve su vještiji u iskorištavanju geopolitičke nestabilnosti i ekonomskih pritisaka, pa su u regrutaciju i izrabljivanje uključili i internetske alate, objavio je Europol u svom izvješću iz 2025. godine.

Ove je godine policija razbila nigerijsku kriminalnu mrežu koja je krijumčarila ljude u Španjolskoj te još jednu mrežu koja je izrabljivala ranjive Ukrajinke sa statusom zaštićenih osoba u toj zemlji, naveo je Europol.

Prošle su godine španjolske vlasti razbile lanac trgovine ljudima koji je u zemlju namamio više od tisuću žena lažnim ponudama, prije no što su bile prisiljene na prostituciju.