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NOVA KRITIKA TRUMPU

Papa Lav istaknuo tradiciju gostoprimstva SAD-a uoči 250. obljetnice osnutka zemlje

Piše HINA,
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Papa Lav istaknuo tradiciju gostoprimstva SAD-a uoči 250. obljetnice osnutka zemlje
Foto: Yara Nardi
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Prvi papa iz SAD-a, koji je dosljedno kritičan prema tvrdokornoj antiimigrantskoj politici predsjednika Donalda Trumpa ocjenjujući je "nehumanom", izjavio je da je riječ "Amerika" diljem svijeta odavno "sinonim za slobodu" zbog načina na koji je ta zemlja dočekivala imigrante.

Papa Lav istaknuo je važnost tradicionalnog gostoprimstva prema migrantima koje su tijekom povijesti pružale Sjedinjene Države, u svom prvom velikom obraćanju vlastitoj domovini u petak, pozivajući u videoobraćanju Amerikance da nastave živjeti u skladu s idealima iznesenim u Deklaraciji o neovisnosti.

Prvi papa iz SAD-a, koji je dosljedno kritičan prema tvrdokornoj antiimigrantskoj politici predsjednika Donalda Trumpa ocjenjujući je "nehumanom", izjavio je da je riječ "Amerika" diljem svijeta odavno "sinonim za slobodu" zbog načina na koji je ta zemlja dočekivala imigrante.

U govoru uživo iz Vatikana koji se emitirao u nacionalnom centru za ustav u Philadelphiji dok je primao Medalju slobode koju mu je dodijelio centar, Lav je rekao da se nada da će ideali "jedinstva, pravde i mira" koje su zastupali Oci osnivači voditi i SAD današnjice dok slavi svoju 250. obljetnicu.

"Ova povijesna obljetnica pruža nam priliku da nanovo promislimo temeljna načela nacije u nadi da će Amerika zauvijek ostati vjerna snu koji joj je priskrbio titulu zemlje slobodnih i doma hrabrih“, apelirao je papa, rođeni Čikažanin.

Jedinstvo oko ideala zemlje 

Lav je u svom govoru također pozvao SAD da donese zakone koji "priznaju i štite" život od začeća do prirodne smrti.

"Moralna veličina nacije očituje se prije svega u njenoj sposobnosti da podrži, zaštiti i njeguje živote sviju, posebno najranjivijih i onih čiju se vrijednost dovodi u pitanje", rekao je poglavar Katoličke Crkve.

Lav pritom nije imenovao Trumpa ni bilo kojeg drugog američkog političkog dužnosnika. Pozvao je SAD na jedinstvo i rad na dugoročnim rješenjima svojih problema.

"Da bi nacija napredovala, mora biti istinski ujedinjena. Ujedinjena ne ciljevima vezanim uz trenutačne napore, već onim idealima koji ne blijede s protokom vremena", objasnio je.

Nacionalni ustavni centar neprofitna je organizacija, a djeluje i kao muzej. Medalja slobode te institucije odaje počast osobama "koje ulažu napore kako bi se osigurao blagoslov slobode ljudima diljem svijeta".

Među prethodnim dobitnicima nagrade bivši su predsjednik George ​W. Bush i bivša prva dama Laura Bush, bivša državna tajnica Hillary Clinton, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij i Dalaj Lama.

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