GORLJIV APEL

Papa Lav: Mir u Ukrajini se ne može odgoditi, riječ je o hitnoj potrebi koja se mora provesti

Piše HINA,
Foto: Remo Casilli

Ponovno suosjećam s ljudima u dramatičnoj situaciji koju svi vide. Toliko žrtava, toliko uništenih života i obitelji, toliko razaranja, toliko neizrecive patnje, rekao je papa Lav

Papa Lav u nedjelju je uputio gorljiv apel za mir u Ukrajini, rekavši da se kraj četverogodišnjeg sukoba 'ne može odgoditi' dok Sjedinjene Države pokušavaju posredovati u postizanju nedostižnog sporazuma između Moskve i Kijeva.

Rusija, koja je 24. veljače 2022. pokrenula potpunu invaziju na susjednu zemlju tijekom noći je u najnovijim napadima koristila dronove, kao i balističke i krstareće rakete, objavili su u nedjelju ukrajinska vojska i lokalni dužnosnici.

- Ponovno suosjećam s ljudima u dramatičnoj situaciji koju svi vide. Toliko žrtava, toliko uništenih života i obitelji, toliko razaranja, toliko neizrecive patnje - rekao je papa tijekom svojega tjednog obraćanja hodočasnicima na Trgu svetog Petra nakon nedjeljne molitve.

SAD nastoji posredovati između dviju strane, no napredak je zaustavljen, a Rusija od Ukrajine traži da se povuče iz dijelova istočne regije Donbas koje još uvijek kontrolira. Tu je zamisao Kijev odbacio.

- Mir se ne može odgoditi. Riječ je o hitnoj potrebi koja mora naći mjesta u srcima i provesti se kroz odgovorne odluke - rekao je papa.

Lav je kazao i da je rat "rana nanesena cijeloj ljudskoj obitelji", koja za sobom ostavlja "smrt, razaranja i trag boli koji obilježava generacije".

