Papa Lav putuje u Francusku, jedna od glavnih tema je AI

Papa Lav u petak započinje vikend-posjet Francuskoj s ciljem obnove ugleda Katoličke crkve nakon skandala sa zlostavljanjem, a očekuje se da će ponovno pozvati na donošenje globalnih pravila o razvoju umjetne inteligencije i iznijeti svoju viziju budućnosti Europe.

Očekuje se da će papa privući veliki broj ljudi tijekom posjeta od 25. do 28. rujna, koji uključuje zaustavljanja u Parizu i poznatom katoličkom svetištu Lourdesu, na jugozapadu zemlje. Papa će također posjetiti Metz, grad na njemačkoj granici koji je imao ključnu ulogu u osnivanju Europske unije.

Oko 600 tisuća ljudi registriralo se za sudjelovanje na misi na otvorenome s papom Lavom u subotu u središtu Pariza, a očekuje se da će se mnoštvo protezati duž slavne avenije Champs-Elysses.

"Posjet pape Lava Francuskoj izazvao je veliki val interesa", izjavio je za agenciju Reuters umirovljeni francuski biskup Marc Stenger.

Umjetna inteligencija na vrhu papinog dnevnog reda

Na vrhu papinog dnevnoga reda u petak su govori francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu i drugim čelnicima u Elizejskoj palači, kao i osoblju u sjedištu UNESCO-a, UN-ove agencije za kulturu i obrazovanje. UNESCO se suočava s proračunskim manjkovima nakon što je američki predsjednik Donald Trump povukao SAD iz agencije 2025. godine.

Prvi američki papa izazvao je Trumpov bijes ranije ove godine nakon što je kritizirao rat u Iranu.

Očekuje se da će Lav, koji je rizike povezane s umjetnom inteligencijom stavio u središte svog papinstva i pozvao svjetske vođe na donošenje globalnih pravila za nadzor industrije, govoriti o tom pitanju upravo u UNESCO-u.

U govoru u Vatikanu u četvrtak, papa je rekao da umjetna inteligencija može koristiti čovječanstvu, ali je donijela i "nove opasnosti za sigurnost i međunarodni mir". Pozvao je globalne čelnike da "mudro upravljaju" nadzorom te tehnologije.

Posjet pape Lava dolazi u trenutku kada su katolički čelnici u Francuskoj u sukobu s vladom zbog uvrštavanja prava na pobačaj u francuski ustav 2024. godine, što je bio prvi takav slučaj u svijetu, te zbog donošenja zakona ranije ove godine kojim se legalizira potpomognuta smrt za odrasle osobe s neizlječivim bolestima.

Katolička crkva uči da je svaki ljudski život svet te se protivi pobačaju, potpomognutoj smrti i smrtnoj kazni.

Lav će u petak također predvoditi molitveni susret u Parizu u obnovljenoj katedrali Notre-Dame, što je prvi posjet jednog pape gotičkom remek-djelu otkako ga je 2019. godine gotovo potpuno uništio katastrofalan požar.

Papa će se sastati sa žrtvama zlostavljanja

Leo je prvi papa koji službeno posjećuje Francusku u gotovo 20 godina.

Lokalni crkveni čelnici nadaju se da će putovanje popraviti ugled Crkve nakon što je poražavajuće izvješće iz 2021. godine pokazalo da je oko 330 000 francuske djece zlostavljano od katoličkog svećenstva i laika tijekom sedam desetljeća.

Francuski biskupi su od tada uveli mjere odštete i zaštite, ali preživjeli su nastavili vršiti pritisak na crkvene čelnike da pokažu odgovornost.

„Leo snosi ogromnu odgovornost 'proglasiti da je dosta'“, rekao je za Reuters Alain Esquerre (66), glasnogovornik žrtava u katoličkoj ustanovi Notre-Dame de Bétharram.

Papa će se u nedjelju u Lourdesu sastati sa sedam francuskih žrtava zlostavljanja koje je zlostavljalo katoličko svećenstvo. Vatikan, koji obično tek nakon toga objavljuje izjave o papinim sastancima sa žrtvama zlostavljanja, nije ponudio daljnje detalje o tom susretu.

Leova francuska turneja kulminirat će u Metzu u nedjelju govorom o „korijenima Europe za mir i jedinstvo“.

Macron je pozvao čelnike svih 27 država članica EU da prisustvuju, ali za sada se ne zna tko će doći. Prema izvješćima medija, i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij mogao bi prisustvovati događaju.