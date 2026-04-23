Papa Lav vraća se u Rim nakon ambiciozne afričke turneje

Prvi američki papa zaključio je turneju dugu gotovo 18.000 kilometara posljednjom misom na stadionu u Ekvatorskoj Gvineji, gdje su se deseci tisuća ljudi počeli okupljati na jakoj kiši još prije zore kako bi ga vidjeli posljednji put. Lav je vjernicima u homiliji, svom 25. govoru tijekom desetodnevne turneje, poručio da kršćanska poruka znači da je „svaki narod oslobođen ropstva zla“. Pozvao ih je da svoju vjeru žive s radošću.

Papa je tijekom boravka u Africi, gdje je posjetio i Alžir, Kamerun i Angolu, usvojio novi, odlučniji stil govora. Upozorio je da hirovi najbogatijih na svijetu ugrožavaju mir, osudio je "neokolonijalne" globalne sile zbog kršenja međunarodnog prava te ustvrdio da svijet „pustoši šačica tirana“.

Trump je 12. travnja, uoči njegove afričke turneje, napao Papu nazvavši ga „užasnim“, što je bio očigledan odgovor na njegove kritike američko-izraelskog rata protiv Irana. Tijekom prvog tjedna turneje Papa je uputio još nekoliko kritika.

Lav je 13. travnja za Reuters izjavio da će nastaviti dizati svoj glas unatoč Trumpovim kritikama. Kasnije je novinarima pojasnio da su govori za turneju napisani tjednima ranije te da nisu bili izravno usmjereni protiv Trumpa.

Papa, koji na put prema Rimu polazi u četvrtak malo nakon podneva, trebao bi stići u rimsku zračnu luku Fiumicino nešto prije 20 sati. Očekuje se da će tijekom leta održati konferenciju za novinare.