Papa Lav XIV. u srijedu će prvi put nakon operacije primiti hodočasnike u Vatikanu

Papa Lav XIV. u srijedu će u Vatikanu održati opću audijenciju za hodočasnike, prvi put nakon operacije raka pluća, objavio je Vatikan u ponedjeljak.

Papa je operiran 13. listopada, kada mu je odstranjen donji režanj desnog plućnog krila, što je potaknulo nagađanja o tome kako bi bolest mogla utjecati na njegov 17-mjesečni pontifikat.

Sedamdesetjednogodišnji Lav u nedjelju je, tijekom prvog javnog nastupa nakon operacije, poručio da će postupno nastaviti sa svojim uobičajenim aktivnostima na čelu Katoličke Crkve, koja okuplja 1,4 milijarde vjernika diljem svijeta.

Papa opću audijenciju za hodočasnike održava većinu srijeda tijekom godine.

Ona se, ovisno o vremenskim uvjetima, održava na Trgu svetog Petra ili u zatvorenom prostoru.