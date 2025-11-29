Obavijesti

PROMIČE JEDINSTVO

Papa Lav XIV. u svojem prvom posjetu Turskoj: Održao misu, razgledao je i Plavu džamiju

Piše HINA,
Foto: Umit Bektas

Tisuće vjernika stigle u Volkswagen arenu, Papa potpisao deklaraciju s Bartolomejem i naglasio važnost jedinstva kršćana te nastavka međureligijskog dijaloga.

Papa Lav XIV. predvodio je u subotu svoju prvu misu u Turskoj, pred vjernicima u Istanbulu, koji su mu se napokon mogli približiti, nakon što je posjetio Plavu džamiju.

Treći dan Papina posjeta Turskoj obilježen je susretima s pravoslavnim dužnosnicima kojima je naglasio važnost promicanja jedinstva među kršćanima na svjetskoj razini.

Papa je poslijepodne predvodio misu u Volkswagen areni pred oko 4000 katolika koji su ga pozdravili pjesmama i pljeskom. U Turskoj živi 33.000 katolika na 86 milijuna stanovnika.

Nešto prije, Papa je s patrijarhom Bartolomejem potpisao deklaraciju u kojoj se naglašava potreba nastavka međureligijskog dijaloga i "odbijanje korištenja religije" za opravdavanje nasilja.

Rekli su i da će nastaviti raditi na tome da se odredi zajednički datum za Uskrs, najvažniji kršćanski blagdan.

Papa je u subotu ujutro u pratnji istanbulskog muftije posjetio Plavu džamiju u Istanbulu, slavni osmanski spomenik iz 17. stoljeća. Skinuo je cipele u znak poštovanja, no ondje se nije pomolio za razliku od svojeg prethodnika, pokojnog pape Franje.

To je bio njegov prvi posjet muslimanskoj džamiji otkako je u svibnju postao Papa.

Za razliku od svojih prethodnika, papa Lav nije posjetio Aja Sofiju, bivšu bizantsku baziliku udaljenu 300 metara od Plave džamije, koja je bila muzej, a zatim je 2020. pretvorena u džamiju.

Papa je u petak u Izniku obilježio 1700 godina od Nicejskog koncila.

U nedjelju poslijepodne očekuje ga se u Libanonu gdje će biti do utorka.

