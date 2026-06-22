Papa Lav XIV. uputio oštru poruku: 'Svjetski čelnici hrane ratove umjesto gladnih ljudi'

Lav, koji je posljednjih mjeseci bio otvoreniji u vezi političkih tema, pozvao je vlade da povećaju izdvajanja za borbu protiv gladi i da prehrambenu pomoć ne podvrgavaju ograničenjima temeljenim na geopolitičkim interesima. "Sukobi se 'hrane' lakše nego što se ljude prehranjuje", rekao je prvi američki papa u posjetu rimskom sjedištu Svjetskog programa za hranu (WFP), specijalizirane humanitarne agencije Ujedinjenih naroda i najveće svjetske organizacije za borbu protiv gladi.

"Ova stvarnost odražava ne samo operativne nedostatke, već i temeljnu neravnotežu u političkim i moralnim prioritetima", rekao je.

WFP je najveći pružatelj prehrambene pomoći u svijetu. Njegov najveći donator su Sjedinjene Države, koje su prošlog tjedna najavile novi doprinos od 800 milijuna dolara, nakon ranijih smanjenja predsjednika Donalda Trumpa koja su više nego prepolovila planirana američka sredstva.

Papa poručuje da je pristup hrani temeljno ljudsko pravo

Lav, koji je ranije ove godine naljutio Trumpa kritiziranjem američkog rata s Iranom, u ponedjeljak nije spominjao konkretne čelnike.

Papa je izrazio žaljenje što su humanitarne krize u svijetu potiskivane na "sporedno mjesto među međunarodnim prioritetima".

Rekao je da su zemlje "sve više usmjeravale svoje resurse prema nacionalnoj sigurnosti, gospodarskom rastu i unutarnjoj stabilnosti, zanemarujući da su ta pitanja usko povezana s međunarodnom suradnjom".

Lava je u ponedjeljak u WFP-u dočekala Cindy McCain, koja je ranije ove godine podnijela ostavku na dužnosti direktorice agencije iz zdravstvenih razloga.

WFP, koji je 2020. dobio Nobelovu nagradu za mir, osigurao je 15,6 milijardi dnevnih obroka za 121 milijun ljudi u 2025., financiranih iz 6,5 milijardi dolara privatnih donacija, prema podacima agencije.

Lav je rekao da je pristup hrani "temeljno ljudsko pravo utemeljeno na dostojanstvu svake osobe".

Rekao je da ublažavanje gladi ne samo da pomaže onima u potrebi, već se bavi i temeljnim uzrocima geopolitičke nestabilnosti.

"Prehrambena sigurnost ključna je sastavnica globalne i cjelovite sigurnosti", zaključio je papa.