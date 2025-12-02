Papa Lav završava svoje prvo inozemno putovanje molitvom sa 100.000 Libanonaca

Papa Lav u utorak završava trodnevni posjet Libanonu, istodobno završavajući i svoje prvo inozemno putovanje kao katolički poglavar tijekom kojega se založio za mir na Bliskom istoku i upozorio na to da krvavi sukobi u svijetu predstavljaju ugrozu za budućnost čovječanstva. Prvi američki papa Lav molit će na mjestu razorne eksplozije koju je u bejrutskoj luci 2020. prouzročila vrlo velika količina amonijeva nitrata. Na gradskoj će obali predvoditi katoličku misu koja će, prema procjenama, privući 100.000 ljudi, a potom bi rano poslijepodne sa svojom pratnjom trebao krenuti natrag u Rim.

Papa, koji je istaknuo da je u misiji mira, pozvao je libanonske čelnike da ustraju u mirovnim naporima nakon prošlogodišnjega razornog rata između Izraela i Hezbolaha koji podupire Iran i nastavka izraelskih napada.

Papa poziva vjernike na zajedništvo da bi iscijelili Libanon

Svijet pomno prati Leove prve govore u inozemstvu, kao i njegovu prvu komunikaciju s ljudima izvan, uglavnom katoličke Italije s obzirom na to da je, prije nego što je u svibnju postao papa bio relativno nepoznat na svjetskoj sceni.

Tijekom susreta u ponedjeljak s vođama brojnih libanonskih vjerskih zajednica Leo ih je pozvao na ujedinjenje i zajedništvo kako bi iscijelili zemlju nakon više godina sukoba, političke paralize i ekonomske krize koje su potaknule više valova migracija.

Pozvao je kršćanske, sunitske i šijitske muslimanske te vođe Druza da ukažu na to da ljudi različitih tradicija "mogu živjeti zajedno i graditi zemlju koju ujedinjuju poštovanje i dijalog".

Sedamdesetogodišnji Sveti Otac Libanon je posjetio u sklopu drugog dijela putovanja koje je započelo u Turskoj.

I nakon boli bol

Marun al-Malah, 21-godišnji student krajobraznog inženjerstva, stigao je na mjesto Leove mise prije zore da bi ondje volontirao. Rekao je kako vjeruje da bi Leov posjet mogao biti poput novog početka za Libanon.

"Lijepo je znati da se u Libanon vraća znak nade", rekao je Reutersu. "Čak i na sveučilištu samo razmišljamo što bi moglo biti sljedeće. Jer to je samo bol nakon boli... posebno nakon što se dogodila i treća najveća eksplozija" u luci, kazao je.

Eksplozija u bejrutskoj luci 2020. pobila je 200 ljudi i prouzročila štetu od više milijarda dolara, ali je istraga o njezinu uzroku obustavljena, a nitko nije pozvan na odgovornost.

Očekuje se da će se Leo pomoliti na mjestu događaja, položiti vijenac na spomen-obilježje i pozdraviti neke stanovnike koji su preživjeli eksploziju i rodbinu žrtava.

U planu je i njegov posjet jednoj od libanonskih psihijatrijskih bolnica koju vode časne sestre iz franjevačkog reda.

Libanon, koji ima najveći udio kršćana na Bliskome istoku, potresen je prelijevanjem sukoba u Gazi nakon što su Izrael i Hezbolah započeli rat, što je kulminiralo razornom izraelskom ofenzivom.

Zemlja, koja ugošćuje milijun sirijskih i palestinskih izbjeglica istodobno se bori s prevladavanjem teške ekonomske krize nakon što su desetljeća rasipnog trošenja gospodarstvo gurnula u krizu krajem 2019.