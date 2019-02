Papa nije bio na sastanku sa žrtvama svećenika pedofila

Žrtve svećenika pedofila sastale su se u srijedu u Vatikanu s organizacijskim odborom skupa o spolnom zlostavljanju koji počinje u četvrtak, ali nije im bila uslišana želja da ih sasluša papa Franjo te su zatražili audijenciju.

- Papa Franjo nije bio na sastanku. Jasno smo rekli da to po našem mišljenju nije u redu - gdje je on? - zapitao je Peter Isely, jedan od utemeljitelja globalne skupine Okončajte svećenićko zlostavljanje (ECA, Ending Clerical Abuse).

U izjavi novinarima Isely je rekao da su žrtve ponovile zahtjev da ih primi Papa.

- Moramo razgovarati s Papom. Ako se on može sastati sa svim tim biskupima (...) tada se može sastati i s nama - rekao je Isely.

Na sastanku na vrhu o spolnom zlostavljanju sudjelovat će od četvrtka do nedjelje 110 predsjednika biskupskih konferencija iz nacionalnih Katoličkih crkava.

U razgovoru održanom u srijedu, žrtve su se zauzele za to da Papa objavi 'nultu stopu tolerancije na prikrivanje spolnih zločina' tako da se 'napiše univerzalni crkveni zakon', rekao je Isely. Dodao je da nema predodžbu o tome što će se dogoditi.

Glasnogovornik Vatikana Alessandro Gisotti rekao je da je sastanak trajao nešto više od dva sata.

Organizatori summita su 'vrlo zahvalni žrtvama koje su sudjelovale na njihovoj iskrenosti, dubini i snazi njihovih svjedočenja, što će zacijelo pomoći boljem razumijevanju težine i hitnosti teškoća s kojima će se suočiti tijekom konferencije', rekao je Gisotti.

Papa Franjo na Twitteru je objavio da će se summit 'sastojati od nekoliko dana dijaloga i usuglašavanja, slušanja i prosudba. Bilo bi dobro da to bude i doba preobraćenja'.

As of tomorrow, we will live several days of dialogue and communion, of listening and discernment. May it be a time of conversion. We don't proclaim ourselves, but He who died for us. #PBC2019