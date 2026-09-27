Papa pozvao Crkvu da prizna vlastite pogreške: 'Moramo zaliječiti duboke rane...'

Papa Lav XIV. u nedjelju je pozvao Katoličku Crkvu da prizna vlastite pogreške i zaliječi „duboke rane” nanesene unutar njezinih redova, nekoliko sati prije sastanka sa žrtvama seksualnog zlostavljanja djece koje su počinili svećenici u Francuskoj.

Obraćajući se mnoštvu okupljenom na velikom polju u blizini poznatog katoličkog svetišta u Lourdesu, Lav je rekao da Crkva mora imati hrabrosti suočiti se sa svojom prošlošću, no nije izravno spomenuo skandale povezane sa zlostavljanjem u Francuskoj koji su izazvali šok diljem zemlje.

- Kako bismo zaliječili duboke rane, propuste i bolne pogreške koje su se dogodile unutar (Crkve), moramo se ponizno staviti pred Gospodinov pročišćujući pogled - rekao je prvi američki Papa pred, kako se procjenjuje, 150.000 ljudi okupljenih na polju obasjanom suncem.

Lav je u četverodnevnom posjetu Francuskoj tijekom kojeg će obići tri grada, a ponovno je pozvao svijet da preispita razvoj umjetne inteligencije. U subotu se na otvorenoj misi na Elizejskim poljanama u Parizu okupilo oko 800.000 ljudi.

Lokalni crkveni čelnici nadaju se da će pomoći obnoviti ugled Crkve nakon što je izvješće iz 2021. pokazalo da je oko 330.000 francuske djece tijekom sedam desetljeća bilo žrtvama zlostavljanja katoličkog klera i laičkih crkvenih djelatnika.

Na ranijem sastanku iza zatvorenih vrata s francuskim biskupima u nedjelju Lav je izravno spomenuo "bolnu pošast zlostavljanja maloljetnika koje su počinili pripadnici klera", prema tekstu koji je dostavio Vatikan.

Papa je zahvalio biskupima na "hrabrim mjerama" koje su, kako je rekao, poduzeli kako bi se suočili sa skandalima te ih pozvao da dodatno ojačaju mjere zaštite i "nastave započetim putem, uz najveću moguću budnost".

Lav se ranije izravno ispričao zbog skandala povezanih sa zlostavljanjem koji su narušili ugled Crkve u cijelom svijetu. Tijekom posjeta Španjolskoj u lipnju rekao je tamošnjim biskupima da moraju saslušati žrtve i ponuditi im naknadu štete.

Žrtve sumnjaju da će susret s Papom potaknuti promjene

Papa bi se u nedjelju iza zatvorenih vrata trebao sastati sa sedam francuskih žrtava zlostavljanja. Neki od preživjelih rekli su da sumnjaju kako će taj susret rezultirati brzim promjenama u Crkvi.

- Prilično sam skeptična da će Papa riješiti taj problem, barem ne odmah - rekla je Reutersu Michèle Le Reun-Gaigné, supredsjednica udruge za pomoć žrtvama u zapadnoj Francuskoj.

- Stvari se odvijaju vrlo sporo. To se neće dogoditi preko noći - rekla je.

Biskup Pierre-Antoine Bozo, glasnogovornik francuskih biskupa, rekao je da Papina želja za održavanjem sastanka „pokazuje da ne možemo zanemariti to pitanje i da ono uvijek mora ostati među našim prioritetima”.