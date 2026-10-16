Papa razgovarao s Putinom! Pozvao ga na prekid vatre zbog dostave pomoći civilima...

Papa Lav XIV. pozvao je ruskog predsjednika Vladimira Putina na prekid vatre kako bi se omogućila dostava hrane i humanitarne pomoći stanovnicima ukrajinskog grada Oleški, koji je pod ruskom kontrolom, priopćio je u petak Vatikan.

Papa je tijekom telefonskog razgovora izrazio duboku zabrinutost zbog pogoršanja humanitarne situacije u gradu, u kojem se produbljuje kriza s opskrbom hranom. Pozvao je i na omogućavanje dobrovoljne evakuacije civilnog stanovništva.

Kremlj je nakon razgovora priopćio da Putin podržava vatikansku inicijativu za pomoć stanovnicima Oleškija te da je Rusija spremna surađivati u njezinoj provedbi.

"Podržana je namjera Vatikana da pomogne u stvaranju uvjeta potrebnih za osiguravanje sigurnosti stanovništva grada i organiziranje dostave nužnih potrepština", navodi se u priopćenju Kremlja, uz potvrdu da je dogovorena suradnja.

Rusija i Ukrajina međusobno se optužuju za ometanje opskrbe stanovništva. Moskva je priznala ozbiljne probleme s dostavom hrane i medicinskih potrepština, ali za nastalu situaciju okrivljuje ukrajinsku stranu, tvrdeći da blokira isporuke. Ukrajinske snage nastoje ponovno zauzeti grad.

Oleški se nalazi u ukrajinskoj regiji Herson, a prije rata imao je oko 24.000 stanovnika. Prema podacima Danielle Bell, voditeljice Promatračke misije Ujedinjenih naroda za ljudska prava u Ukrajini, u gradu je ostalo približno 1.700 ljudi, među kojima je 47 djece.

Razgovor s Putinom drugi je poznati telefonski kontakt između ruskog predsjednika i pape Lava, nakon njihova prvog razgovora u lipnju 2025. godine. Papa je pritom ponovno potvrdio spremnost Svete Stolice da podupre inicijative usmjerene na postizanje mira.

Vatikan je u petak također izvijestio da se papa, koji ima 71 godinu, oporavlja u rimskoj bolnici Gemelli nakon operacije zbog raka pluća. Njegovo zdravstveno stanje postupno se poboljšava, a nastavio je raditi i obavljati uobičajene svakodnevne aktivnosti.