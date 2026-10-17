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'DOBRO SE OSJEĆA'

Papa se dobro oporavlja nakon operacije, čuo se i s Putinom: U nedjelju će predvoditi molitvu...

Piše 24sata,
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Papa se dobro oporavlja nakon operacije, čuo se i s Putinom: U nedjelju će predvoditi molitvu...
Foto: Ciro De Luca
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Nalazi krvi i rendgenska snimka prsnog koša su uredni, a liječnici ističu da Papa sada može obavljati svakodnevne aktivnosti uz potpunu samostalnost.

Poglavar Katoličke Crkve uspješno se oporavlja u rimskoj Poliklinici Gemelli nakon što mu je odstranjen dio plućnog krila. Prema najavama iz Vatikana, papa Lav XIV. u nedjelju će predvoditi molitvu Anđeo Gospodnji, što će biti njegovo prvo javno pojavljivanje od zahvata.

Papa se dobro osjeća, normalno jede i hoda po bolničkoj sobi, a Vatikan je objavio i prve fotografije na kojima se vidi kako samostalno slavi misu. Liječnički tim, koji predvode kirurg Stefano Margaritora i papin osobni liječnik Luigi Carbone, potvrdio je da oporavak teče prema planu.

Pope Leo is seen in Gemelli Hospital, for the first time following his hospitalization, in Rome
Foto: Vatican Media

Nalazi krvi i rendgenska snimka prsnog koša su uredni, a liječnici ističu da Papa sada može obavljati svakodnevne aktivnosti uz potpunu samostalnost.

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Operacija je trajala oko 90 minuta, a 71-godišnjem Papi odstranjen je donji režanj desnog plućnog krila. Histološka analiza potvrdila je da se radi o adenokarcinomu pluća.

Prva poruka vjernicima

Papa se u srijedu prvi put oglasio nakon zahvata, poslavši pisanu poruku sudionicima jednog simpozija.

​- Molim vas da molite za mene, kao što ja molim za vas - poručio je kratko poglavar Katoličke Crkve.

Iako je Papa uoči operacije priznao da ima manju izraslinu, dijagnoza raka iznenadila je mnoge. Čikaški kardinal Blase Cupich, blizak saveznik Lava XIV., priznao je da je bio šokiran vijestima, smatrajući da je Papa prvotno ublažio ozbiljnost situacije.

​- Kada sam čuo da su mu izvadili dio režnja pluća i da je to maligno, to je bilo još više šokantno i zabrinjavajuće. Ljudi su zabrinuti, ali nadaju se najboljem - izjavio je Cupich za katolički časopis America.

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Nastavak diplomatskih aktivnosti

Unatoč bolničkom liječenju, Lav XIV. nastavlja s radom. Iz bolnice je telefonski razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, pri čemu je zagovarao prekid vatre kako bi se omogućila dostava pomoći u okupirani ukrajinski grad Oleški.

Pripreme za planirano apostolsko putovanje u Južnu Ameriku također idu dalje. Iako su se pojavila nagađanja o odgodi, glasnogovornik Vatikana potvrdio je da se radi na organizaciji posjeta Urugvaju, Argentini i Peruu od 6. do 17. studenoga.

Svi ostali javni nastupi otkazani su do 20. listopada, a još uvijek nije poznato kada će Papa, rođen kao Robert Francis Prevost i izabran u svibnju prošle godine, biti pušten na kućnu njegu. Liječnici tek trebaju objaviti detalje o veličini tumora i je li se bolest proširila na limfne čvorove, što je ključno za konačnu prognozu.

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