Papi je tijekom operacije odstranjen donji režanj desnog plućnog krila, a dijagnosticiran mu je adenokarcinom pluća, najčešći oblik raka pluća
Papa se ne treba nastaviti liječiti nakon što mu je odstranjen tumor na plućima
Papa Lav neće trebati nikakvu daljnju terapiju nakon operacije raka pluća kojoj je podvrgnut prošlog tjedna, izjavili su u srijedu njegovi liječnici, napominjući da se tumor nije proširio.
Papi je tijekom operacije odstranjen donji režanj desnog plućnog krila, a dijagnosticiran mu je adenokarcinom pluća, najčešći oblik raka pluća.
Pokretanje videa...
Konačni histološki pregledi i molekularno-biološke analize odstranjenog tkiva potvrdili su dijagnozu, pri čemu je bolest ostala lokalizirana, naveli su liječnici u priopćenju koje je objavio Vatikan.
"Naknadna onkološka procjena potvrdila je da nije potrebna nikakva daljnja terapija", izjavili su papin glavni kirurg Stefano Margaritora i njegov osobni liječnik Luigi Carbone.
Papa je u subotu otpušten iz bolnice i postupno se vraća svojim uobičajenim dužnostima. U srijedu se vratio na Trg svetog Petra kako bi održao tjednu audijenciju za hodočasnike.
Još nije poznato hoće li papa realizirati planirano putovanje u Urugvaj, Argentinu i Peru, predviđeno za razdoblje od 6. do 17. studenoga.
Margaritora je prošlog tjedna izjavio kako "nema kliničkih razloga" koji bi papi onemogućili putovanje u Južnu Ameriku, no vatikanski državni tajnik dao je naslutiti da bi papa možda trebao prilagoditi tempo svog rasporeda kako bi olakšao oporavak.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+