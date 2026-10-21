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Papa se ne treba nastaviti liječiti nakon što mu je odstranjen tumor na plućima

Piše HINA,
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Papa se ne treba nastaviti liječiti nakon što mu je odstranjen tumor na plućima
Foto: Yara Nardi
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Papi je tijekom operacije odstranjen donji režanj desnog plućnog krila, a dijagnosticiran mu je adenokarcinom pluća, najčešći oblik raka pluća

Papa Lav neće trebati nikakvu daljnju terapiju nakon operacije raka pluća kojoj je podvrgnut prošlog tjedna, izjavili su u srijedu njegovi liječnici, napominjući da se tumor nije proširio.

Papi je tijekom operacije odstranjen donji režanj desnog plućnog krila, a dijagnosticiran mu je adenokarcinom pluća, najčešći oblik raka pluća.

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Papa Lav prvi put nakon operacije raka ulazi u papamobil VIDEO
Papa Lav prvi put nakon operacije raka ulazi u papamobil | Video: 24sata/reuters

Konačni histološki pregledi i molekularno-biološke analize odstranjenog tkiva potvrdili su dijagnozu, pri čemu je bolest ostala lokalizirana, naveli su liječnici u priopćenju koje je objavio Vatikan.

"Naknadna onkološka procjena potvrdila je da nije potrebna nikakva daljnja terapija", izjavili su papin glavni kirurg Stefano Margaritora i njegov osobni liječnik Luigi Carbone.

mahao hodočasnicima Papa Lav prvi put u papamobilu nakon operacije raka
Papa Lav prvi put u papamobilu nakon operacije raka

Papa je u subotu otpušten iz bolnice i postupno se vraća svojim uobičajenim dužnostima. U srijedu se vratio na Trg svetog Petra kako bi održao tjednu audijenciju za hodočasnike.

Još nije poznato hoće li papa realizirati planirano putovanje u Urugvaj, Argentinu i Peru, predviđeno za razdoblje od 6. do 17. studenoga.

Margaritora je prošlog tjedna izjavio kako "nema kliničkih razloga" koji bi papi onemogućili putovanje u Južnu Ameriku, no vatikanski državni tajnik dao je naslutiti da bi papa možda trebao prilagoditi tempo svog rasporeda kako bi olakšao oporavak.

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