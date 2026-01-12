Papa se sastao s Mariom Machado, venezuelanskom članicom oporbe i nobelovkom

Papa Lav sastao se u ponedjeljak s venezuelskom oporbenom čelnicom i dobitnicom Nobelove nagrade za mir Marijom Corinom Machado, priopćio je Vatikan, ne objavivši pojedinosti.

Susret, evidentiran na popisu papinih sastanak za ponedjeljak u dnevnoj vatikanskoj objavi, nije se spominjao u ranijoj obavijesti za novinare o planiranom Leovu rasporedu za taj dan.

Lav, prvi američki papa, pozvao je da Venezuela ostane neovisna zemlja nakon što su američke snage zarobile venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura po nalogu predsjednika Donalda Trumpa.

U snažnom govoru o vanjskoj politici održanom u petak papa je osudio upotrebu vojne sile kao sredstva za postizanje diplomatskih ciljeva, pozvavši na zaštitu ljudskih prava u Venezueli.

Mariji Corini Machado, bivšoj članici Nacionalne skupštine, Madurovi suradnici zabranili su da se kandidira na općim izborima u Venezueli 2024.

Političarka je podržala drugog kandidata za kojega se generalno smatra da je odnio pobjedu na izborima, premda je na kraju pobjedu proglasio Maduro.

Revizija glasačkih listića koje su proveli neovisni promatrači ukazale su na nepravilnosti u službenim rezultatima.