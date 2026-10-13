Papa stigao na operaciju pluća

Papa Lav XIV. u utorak je napustio Vatikan i uputio se u rimsku bolnicu Gemelli, gdje bi trebao biti podvrgnut operaciji uklanjanja malog čvora na plućima. Riječ je o prvom većem zdravstvenom problemu tijekom njegova 17-mjesečnog pontifikata. Papa, koji ima 71 godinu, u nedjelju je objavio da su liječnici tijekom nedavnog rutinskog pregleda otkrili mali čvor na plućima. Prema njegovim riječima, promjena je ograničena i otkrivena u ranoj fazi. Liječnici su procijenili da je najbolje kirurški je ukloniti, piše Reuters.

Iz Vatikana su ranije najavili da bi oporavak trebao trajati oko tjedan dana. Zbog operacije i boravka u bolnici otkazani su svi papini javni nastupi do 20. listopada.

Lav XIV., koji je izabran za papu u svibnju 2025., dosad nije imao javno poznatih većih zdravstvenih problema. Poznat je po aktivnom načinu života, a među sportovima kojima se bavi je i tenis.

Čvorovi na plućima male su lokalizirane promjene koje mogu biti dobroćudne. Prema podacima Američkog torakalnog društva, manje od pet posto svih plućnih čvorova pokaže se kancerogenima, iako rizik ovisi o čimbenicima poput dobi, veličine promjene i pušenja.

Federico Venuto, voditelj torakalne kirurgije u rimskoj bolnici Policlinico Umberto I, za Reuters je izjavio da se uklanjanje plućnih čvorova najčešće izvodi minimalno invazivnim zahvatima, a ponekad se koristi i torakoskop, tanka cijev s kamerom. Istaknuo je da je stopa komplikacija kod takvih zahvata vrlo niska.

Papa bi od 6. do 17. studenoga trebao otputovati na 11-dnevnu turneju po Urugvaju, Argentini i Peruu. Nakon što je objavio da mora na operaciju, poručio je da namjerava održati planirano putovanje. Hoće li zahvat i oporavak utjecati na raspored, zasad nije poznato.