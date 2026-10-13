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ČVOR NA PLUĆIMA

Papa stigao na operaciju pluća

Piše Ivan Hruškovec,
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Papa stigao na operaciju pluća
Foto: Ciro De Luca
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Iz Vatikana su ranije najavili da bi oporavak trebao trajati oko tjedan dana. Zbog operacije i boravka u bolnici otkazani su svi papini javni nastupi do 20. listopada.

Papa Lav XIV. u utorak je napustio Vatikan i uputio se u rimsku bolnicu Gemelli, gdje bi trebao biti podvrgnut operaciji uklanjanja malog čvora na plućima. Riječ je o prvom većem zdravstvenom problemu tijekom njegova 17-mjesečnog pontifikata. Papa, koji ima 71 godinu, u nedjelju je objavio da su liječnici tijekom nedavnog rutinskog pregleda otkrili mali čvor na plućima. Prema njegovim riječima, promjena je ograničena i otkrivena u ranoj fazi. Liječnici su procijenili da je najbolje kirurški je ukloniti, piše Reuters.

Iz Vatikana su ranije najavili da bi oporavak trebao trajati oko tjedan dana. Zbog operacije i boravka u bolnici otkazani su svi papini javni nastupi do 20. listopada.

U RANOM STADIJU Papa Lav XIV. uskoro mora na operaciju zbog čvora na plućima
Papa Lav XIV. uskoro mora na operaciju zbog čvora na plućima

Lav XIV., koji je izabran za papu u svibnju 2025., dosad nije imao javno poznatih većih zdravstvenih problema. Poznat je po aktivnom načinu života, a među sportovima kojima se bavi je i tenis.

Čvorovi na plućima male su lokalizirane promjene koje mogu biti dobroćudne. Prema podacima Američkog torakalnog društva, manje od pet posto svih plućnih čvorova pokaže se kancerogenima, iako rizik ovisi o čimbenicima poput dobi, veličine promjene i pušenja.

Federico Venuto, voditelj torakalne kirurgije u rimskoj bolnici Policlinico Umberto I, za Reuters je izjavio da se uklanjanje plućnih čvorova najčešće izvodi minimalno invazivnim zahvatima, a ponekad se koristi i torakoskop, tanka cijev s kamerom. Istaknuo je da je stopa komplikacija kod takvih zahvata vrlo niska.

Papa bi od 6. do 17. studenoga trebao otputovati na 11-dnevnu turneju po Urugvaju, Argentini i Peruu. Nakon što je objavio da mora na operaciju, poručio je da namjerava održati planirano putovanje. Hoće li zahvat i oporavak utjecati na raspored, zasad nije poznato.

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