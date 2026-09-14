Papin brat otkrio detalje iz njihova života: 'Lav mi je nedavno pomogao oko poreza'

Premda je poglavar crkve koja u svijetu ima 1,4 milijarde katoličkih vjernika, papa Lav XIV. i dalje pronalazi vremena za svoju rodbinu u Sjedinjenim Državama. Stariji brat pape rođenog u Sjedinjenim Državama, John Prevost u ponedjeljak je za talijansku televiziju rekao da mu je Lav, čije je pravo ime Robert Francis Prevost, nedavno pomogao oko porezne prijave. U emisiji je rekao da često nazove brata kad mu zatreba pomoć jer on posjeduje veliko znanje na svim područjima. Tako mu je, kazao je John, nedavno pomogao i oko novog računala.

Obitelj pape Lava potječe iz grada Chicaga, a on je najmlađi od trojice braće. U ponedjeljak je navršio 71 godinu.

Govoreći u emisiji o njihovu zajedničkom djetinjstvu John, godinu dana stariji, novinaru je rekao da su sva trojica bili sasvim obična djeca koja se povremeno i posvađala, ali su bili vrlo bliski. Igrali su bejzbol i američki nogomet na ulici s ostalom djecom, kazao je John Prevost.

No Lav se još kao dijete razlikovao od braće. Već s pet godina znao je napamet izgovoriti čitave dijelove mise, što je u to vrijeme izazivalo priličnu pozornost u susjedstvu, ispripovijedao je John.

Jedan je susjed čak predvidio da će dječak jednog dana postati prvi papa rođen u Sjedinjenim Državama, otkrio je Prevost.

Lav danas ima američko državljanstvo, kao i državljanstvo Perua, gdje je godinama služio kao svećenik te državljanstvo Vatikana.