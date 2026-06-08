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Paprenim sprejem špricao je pse u dvorištima kraj Bjelovara, pokušao je i jednog čovjeka

Piše Ivan Hruškovec,
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Paprenim sprejem špricao je pse u dvorištima kraj Bjelovara, pokušao je i jednog čovjeka
ILUSTRACIJA | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Muškarac je prolazeći nogostupom došao do ograđenog dvorišta te su dotrčala dva psa koji su se i nalazili iza zatvorene dvorišne ograde. Tada ih je pošpricao sredstvom, a potom je i još jednog psa

Muškarac (49) jučer je u Narti oko 18.20 sati nadražujućim raspršivačem pošpricao više pasa koji su se nalazili unutar ograđenih privatnih dvorišta, objavila je policija koja ga sumnjiči za narušavanja javnog reda i mira

Muškarac je prolazeći nogostupom došao do ograđenog dvorišta te su dotrčala dva psa koji su se i nalazili iza zatvorene dvorišne ograde. Tada ih je pošpricao sredstvom s nadražujućim učinkom iako mu od pasa nije prijetila nikakva opasnost.

Potom je nogostuipom otišao do drugog dvorišta i na sličan način pošpricao još jednog psa koji se također nalazio unutar ograđenog dvorišta.

Sve je primijetio 30-godišnji muškarac koji se u tom trenutku nalazio u dvorištu te je upitao 49-godišnjaka zašto se tako ponaša. Tada je 49-godišnjak pokušao raspršivačem poprskati i njega, no nije ga zahvatio.

49-godišnjaku slijedi prekršajna prijava, navodi policija.

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