Paprenim sprejem špricao je pse u dvorištima kraj Bjelovara, pokušao je i jednog čovjeka

Muškarac (49) jučer je u Narti oko 18.20 sati nadražujućim raspršivačem pošpricao više pasa koji su se nalazili unutar ograđenih privatnih dvorišta, objavila je policija koja ga sumnjiči za narušavanja javnog reda i mira

Muškarac je prolazeći nogostupom došao do ograđenog dvorišta te su dotrčala dva psa koji su se i nalazili iza zatvorene dvorišne ograde. Tada ih je pošpricao sredstvom s nadražujućim učinkom iako mu od pasa nije prijetila nikakva opasnost.

Potom je nogostuipom otišao do drugog dvorišta i na sličan način pošpricao još jednog psa koji se također nalazio unutar ograđenog dvorišta.

Sve je primijetio 30-godišnji muškarac koji se u tom trenutku nalazio u dvorištu te je upitao 49-godišnjaka zašto se tako ponaša. Tada je 49-godišnjak pokušao raspršivačem poprskati i njega, no nije ga zahvatio.

49-godišnjaku slijedi prekršajna prijava, navodi policija.