Papuu Novu Gvineju pogodio je potres magnitude 7,2 Richtera

Potres magnitude 7,2 stupnjeva po Richterovoj ljestvici pogodio je Papuu Novu Gvineju u utorak, zemlju koja se nalazi na Pacifičkom vatrenom prstenu i koju često pogađaju potresi, objavili su iz američkog seizmološkog instituta USGS, a prenosi AFP.

Epicentar potresa bio je na 126 kilometara dubine, a opasnosti od tsunamija nema. Potres se dogodio u sedam sati ujutro po lokalnom vremenu.

Tsunami Info Stmt: M7.1 in the eastern New Guinea Region 1420PDT May 6: Tsunami NOT expected; CA,OR,WA,BC,and AK



#NTWC