Paraglajder bacio bombe na budistički festival u Mjanmaru, najmanje 24 ljudi je ubijeno

Najmanje 24 osobe su ubijene, a 47 ranjeno nakon što je motorni paraglajder bacio dvije bombe na skup prosvjednika protiv vojne vlade u Mjanmaru, potvrdio je glasnogovornik vlade u egzilu za BBC.

Napad se dogodio u ponedjeljak navečer u općini Chaung U, u središnjem dijelu zemlje, gdje se oko stotinu ljudi okupilo na mirnom prosvjedu povodom nacionalnog praznika.

Od vojnog udara 2021. godine, kojim je vojska preuzela vlast, Mjanmar je uvučen u građanski rat između vojnih snaga, oružanih skupina otpora i etničkih milicija. Tisuće su ubijene, a milijuni raseljeni. Iako je hunta izgubila kontrolu nad više od polovice teritorija, posljednjih mjeseci ponovno ostvaruje vojne dobitke zahvaljujući intenzivnim zračnim napadima i teškom bombardiranju.

Napad trajao samo sedam minuta

Chaung U se nalazi u regiji Sagaing, jednom od glavnih bojišta u sukobu. Veliki dijelovi regije pod kontrolom su Snaga narodne obrane (PDF), dobrovoljačkih milicija osnovanih za borbu protiv vojne vlade.

Lokalni dužnosnik PDF-a rekao je za BBC Burmese da su imali informaciju o mogućem zračnom napadu te pokušali prekinuti okupljanje, ali su paraglajderi stigli ranije nego što se očekivalo. “Sve se dogodilo u samo sedam minuta”, izjavio je, dodavši da je i sam ranjen u nogu dok su ljudi oko njega poginuli.

Mještani su ispričali kako je nakon napada bilo teško prepoznati tijela žrtava. “Djeca su bila potpuno rastrgana”, rekla je za AFP žena koja je pomagala u organizaciji događaja. Iako nije bila na mjestu napada, u utorak je prisustvovala sprovodima i kazala da još uvijek “skupljaju dijelove tijela”.

Amnesty: Uznemirujući trend korištenja paraglajdera

Amnesty International je upozorio da korištenje motornih paraglajdera za napade na civile predstavlja “uznemirujući trend”. Zbog međunarodnih sankcija, hunta se sve više oslanja na paramotore jer joj nedostaje zrakoplova i helikoptera.

Analitičari upozoravaju da su vojnu prednost hunti donijeli i napredni dronovi te vojna tehnologija koju su joj isporučile Kina i Rusija.

Pozivi na zaštitu civila

Joe Freeman, istraživač Amnesty Internationala za Mjanmar, izjavio je da bi napad “trebao poslužiti kao jezivo upozorenje da civili u Mjanmaru trebaju hitnu zaštitu”. Pozvao je regionalni blok ASEAN da “pojača pritisak na huntu i preispita pristup koji je iznevjerio narod Mjanmara gotovo pet godina”.

Prosvjed koji je napadnut bio je organiziran kao mirno bdijenje uz svijeće protiv vojne regrutacije i nadolazećih izbora. Okupljeni su također zahtijevali oslobađanje političkih zatvorenika, među kojima je i svrgnuta čelnica Aung San Suu Kyi.

Mjanmar bi u prosincu trebao održati prve opće izbore od vojnog puča, no međunarodni promatrači upozoravaju da oni neće biti ni slobodni ni pošteni.