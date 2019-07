Paraglajder se srušio i ozlijedio leđa: 'Imao je problem u zraku'

HGSS Stanica Gospić, dobila je u utorak u 18.40 sati poziv za pomoć, a radilo se o padu paraglajdera na području općine Vrhovine, selo Trnavac.

Nesretni paraglajder vjerojatno je imao tehničkih poteškoća u zraku zbog kojih let i slijetanje nije završilo planirano, već se u jednom trenutku krilo 'preklopilo' i obrušilo na tlo.

Foto: HGSS

Ostali letači su u kratkom vremenu pronašli kolegu i odmah nazvali 112 i HGSS.

- Unesrećeni se žalio da bolove u leđima. Iako se zna dogoditi da letači završe na krošnji stabla i pri tom prođu neozlijeđeni, ovog puta to nije bio slučaj. Spašavatelji su po dolasku do unesrećenog brzim pregledom utvrdili stanje te pristupili zbrinjavanju. Nesretni letač postavljen je u vakuum madrac kako bi bio potpuno imobiliziran te sa UT nosiljkom transportiran do ceste gdje je predam timu Hitne pomoći. Povratkom u Stanicu spašavatelji su uspješno odradili i ovu akciju spašavanja, a stradalom letaču želimo brz oporavak i ukoliko dalje nastavi s letenjem u svakom slučaju miran i čist let - objavio je HGSS.

Stavili ga na madrac do dolaska hitne

- Dečki su letjeli s uzletišta Glavica kod Trnovac Vrhovina, gdje obično lete paraglajderima. Ne znam točno što mu se dogodilo u zraku, kažu da se krilo padobrana preklopi. Pao je na livadu 500 metara od ceste za Trnovac, a kažu mi da inače bolje prođu kad padnu na stablo. Na srećom, tuda ne idu vodovi za struju koji mogu biti opasni za letače. Drugi letači već su bili kod njega kad smo mi došli. Žalio se na bolove u leđima. Stavili smo ga na vakuum madrac, do dolaska hitne pomoći. Na tom istom madracu krenuo je helikopterom za Rijeku po liječničku pomoć - rekao nam je Josip Brozičević, voditelj gospićkih gorskih spašavatelja. Rekao nam je da je ozlijeđeni iz Otočca te da je na letenju bilo više skupina letača iz različitih gradova.

Neslužbeno pak saznajemo da su mladiću slomljena dva lumbalna kralješka.