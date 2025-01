Pardon, Herr Vučić, bilo je namjerno: Brnabić podijelila naslovnicu našeg Expressa

Nekadašnja premijerka Srbije, danas predsjednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić na društvenim je mrežama objavila video uradak u kojem proziva srbijanske novine "Danas" zbog karikatura Aleksandra Vučića. U tom se uratku našao, međutim, i naš tjednik Express sa svojom, prošlogodišnjom naslovnicom na kojoj je i Aleksandar Vučić.

Poruku uz video uradak Ane Brnabić prenosimo u cijelosti:

"Danas je na nacionalnoj strani Šolakovog političkog pamfleta Danas osvanula još jedna 'karikatura' na kojoj se predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić poistovjećuje sa najvećim zločincem i najgorim krvolokom u istoriji sveta - Adolfom Hitlerom. Ovo nije prvi put . Nikad u Srbiji ni jedan političar ni jedna osoba generalno, nije bila izložena takvoj dehumanizaciji i kriminalizaciji, kao što je to slučaj s Aleksandrom Vučićem. Borit ćemo se protiv toga svim demokratskim sredstvima, rezultatima, radom, javnošću. Borit ćemo se, i od te borbe nikad nećemo odustati", poručila je Brnabić.

Kako pak stoji u videu, "tijekom prethodnih godina mržnja prema predsjedniku Vučiću rasla je postepeno, i nerijetko eskalirala sramnim karikaturama na kojima se on poredi s Hitlerom, kao što se to to desilo danas. Ovo nije prvi put. Nerijetko mu se i otvoreno crtala meta na čelu. Uvredljivim karikaturama se ne zna broj. Što je ovo - sloboda medija, umjetnički doživljaj, konstruktivna kritika? Ne, ovo je čista mržnja, piše u video uratku, u kojem se niže satira na Vučićev račun u Srbiji.

Nekako, unutra je upao i naš Express. Ovo je naslovnica koja ih je naljutila.

Znate kako kažu, tko se ljuti...