KOMENTAR: FILIP SULIMANEC PLUS+

Pare iz EU, nuklearke iz Rusije. Vučić sjedi na dva stolca...

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Milos Tesic

U kineskoj prijestolnici sastao se sa Xijem i Putinom, koji su mu obećali punu suradnju i pomoć - vojnu, financijsku i političku. Otvoreno je pozvao Putina i Rosatom na gradnju nuklearnih elektrana diljem Srbije

Još u svibnju kad je Vučić eskivirao zabranu EU i njene prve diplomatkinje Kaje Kallas, koja je jasno rekla da svi lideri potencijalnih članica ne idu na Dan pobjede u Moskvu, srpski predsjednik pokazao je koliko daleko mogu ići neposlušnost i iskušavanje strpljenja vladajućih u briselskim hodnicima.

R. R. (52) na društvenim mrežama pravio se zabrinut za svoju suprugu, ali policija ga je vrlo brzo stavila u središte istrage
Svjedočila su dva prometna vještaka od kojih je jedan bio na mjestu događaja odmah nakon nesreće, a drugi je vještačenje napravio po dokazima.
Kako doznajemo s terena, riječ je salonu koji drži automobile koji se iznajmljuju za spotove. U salonu se nalaze automobili u  vrijednosti preko četiri milijuna eura

