U kineskoj prijestolnici sastao se sa Xijem i Putinom, koji su mu obećali punu suradnju i pomoć - vojnu, financijsku i političku. Otvoreno je pozvao Putina i Rosatom na gradnju nuklearnih elektrana diljem Srbije
KOMENTAR: FILIP SULIMANEC PLUS+
Pare iz EU, nuklearke iz Rusije. Vučić sjedi na dva stolca...
Čitanje članka: 1 min
Još u svibnju kad je Vučić eskivirao zabranu EU i njene prve diplomatkinje Kaje Kallas, koja je jasno rekla da svi lideri potencijalnih članica ne idu na Dan pobjede u Moskvu, srpski predsjednik pokazao je koliko daleko mogu ići neposlušnost i iskušavanje strpljenja vladajućih u briselskim hodnicima.
