STRANAČKI IZBORI U HDZ-U

Pare, pištolji i motori: Evo što sve od imovine imaju Plenkijevi dečki za Zagreb i Split...

Piše Luka Safundžić, Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
Foto: PIXSELL/

Ivan Matijević voli pištolje, a Ante Mihanović investira u gradnju

Dvije najveće organizacije HDZ-a, GO Zagreb i ŽO splitsko-dalmatinske, na predstojećim unutarstranačkim izborima dobit će novog šefa. Ante Sanader, predsjednik županijskog ogranka HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije, nakon 15 godina ide u stranačku mirovinu, a za sada je jedini kandidat za njegova nasljednika mladi Ante Mihanović, ravnatelj Ljekarni Splitsko-dalmatinske županije i šef kampanje Dragana Primorca, HDZ-ova kandidata za predsjednika države.

storyeditor/2025-10-02/PXL_030120_27353855.jpg

Iza Mihanovića stoji podrška šefa HDZ-a Andreja Plenkovića, baš kao i iza kandidata za predsjednika zagrebačkog HDZ-a, Ivana Matijevića, koji će imati protukandidate, abdominalnoga kirurga Pavu Kostopeča i kipara Ivana Kujundžića.

24sata donose imovinske kartice dvaju kandidata za šefove u HDZ-u. Ivan Matijević, predsjednik HDZ-a Gradske četvrti Črnomerec i državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, kako odaje imovinska kartica, zaljubljenik je u oružje. Prijavio je lovačku pušku tipa Rizzini Omnium s glatkim cijevima. U trenutku prijavljivanja imovinske kartice ona je stajala 750 eura. Posjeduje i pištolj HS XDM od 650 eura. Mijatović voli motocikle - vozi Yamahu iz 2020. godine. Japanska jurilica vrijedi 5000 eura. Kao državni tajnik mjesečno zarađuje 3963,84 eura. A supruga, koja radi u Gradu Zagrebu, ima plaću od 2755,69 eura. Matijević iz prvog braka ima dijete, za koje plaća alimentaciju od 200 eura mjesečno.

Posjeduje stan od 68 kvadrata, koji je procijenjen na 130.000 eura. Također ima garažu od 13 kvadrata vrijednu 5300 eura. Druga garaža ima 12,71 kvadrat i cijena joj je 5000 eura. U Ličkom Cerju ima kuću s okućnicom od 650 kvadrata, procijenjenu na 95.000 eura. Posjeduje i nekoliko livada u Ličkom Cerju. Od pokretnina ima BMW X1 iz 2017. od 16.000 eura. Na štednji ima 17.680 eura.

Ante Mihanović, kandidat za šefa Županijske organizacije splitsko-dalmatinskog HDZ-a, u imovinskoj kartici prijavio je, kao šef Ljekarni Splitsko-dalmatinske županije, plaću od 4781,78 eura. Supruga mu zarađuje 1539,71 euro mjesečno. Od nekretnina posjeduje stan od 134 kvadratna metra na Žnjanu, koji je procijenio na 380.000 eura, a u napomeni je stavio da je suinvestitor u gradnji. Stan je, kako je napisao, kupljen iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, zaduženjem kod banke i kupnjom od štednje. Supruga je vlasnica zemljišta u Splitu vrijednog 70.000 eura. Mihanović vozi Opel Corsu staru deset godina, a od štednje upisao je da supruga, koja radi na Županijskom sudu u Splitu, ima čak 200.000 eura štednje, koje je ostvarila od kapitala i prodajom imovine. Dijete ima štednju od 5669,89 eura. 

