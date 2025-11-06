Obavijesti

News

DIGITALIZACIJA

Pariz: Posljednju papirnatu kartu metro je prodao u srijedu

Piše HINA,
Pariz: Posljednju papirnatu kartu metro je prodao u srijedu
Foto: Rachel Sommer/DPA

Svi koji i dalje posjeduju papirnate karte mogu ih iskoristiti do iduće godine, nakon čega će se moći zamijeniti za druge oblike

Papirnate karte za parišku podzemnu željeznicu odlaze u povijest a zamijenit će ih digitalne karte i pokazi, objavio je RATP, tvrtka koja upravlja tim prometom u francuskoj prijestolnici. Prodaja papirnatih karata službeno je završila u srijedu, što je dio postupnog smanjenja prodajnih mjesta jednokratnih karata kojih se godišnje prodavalo više od 500 milijuna. 

Promjena je dio višegodišnje tranzicije prema digitalnim kartama i većoj upotrebi pokaza, piše agencija dpa. 

Prije dvije godine je u povijest otišao slavni 'Carnet de 10', svežanj od deset karata popularan među turistima koji se mogao kupiti za sniženu cijenu. 

Svi koji i dalje posjeduju papirnate karte mogu ih iskoristiti do iduće godine, nakon čega će se moći zamijeniti za druge oblike. 

RATP je priopćio da ukidanje papirnatih karata, uvedenih s otvaranjem podzemne željeznice prije 125 godine, za cilj ima „smanjivanje utjecaja na okoliš napuštanjem proizvodnje i reciklaže papirnatih karata”. 

RATP time namjerava i ubrzati promet putnika, poboljšati njihovo iskustvo i olakšati pristup podzemnoj svim putnicima. 

