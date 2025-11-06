Pariz: Posljednju papirnatu kartu metro je prodao u srijedu

Papirnate karte za parišku podzemnu željeznicu odlaze u povijest a zamijenit će ih digitalne karte i pokazi, objavio je RATP, tvrtka koja upravlja tim prometom u francuskoj prijestolnici. Prodaja papirnatih karata službeno je završila u srijedu, što je dio postupnog smanjenja prodajnih mjesta jednokratnih karata kojih se godišnje prodavalo više od 500 milijuna.

Promjena je dio višegodišnje tranzicije prema digitalnim kartama i većoj upotrebi pokaza, piše agencija dpa.

Prije dvije godine je u povijest otišao slavni 'Carnet de 10', svežanj od deset karata popularan među turistima koji se mogao kupiti za sniženu cijenu.

Svi koji i dalje posjeduju papirnate karte mogu ih iskoristiti do iduće godine, nakon čega će se moći zamijeniti za druge oblike.

RATP je priopćio da ukidanje papirnatih karata, uvedenih s otvaranjem podzemne željeznice prije 125 godine, za cilj ima „smanjivanje utjecaja na okoliš napuštanjem proizvodnje i reciklaže papirnatih karata”.

RATP time namjerava i ubrzati promet putnika, poboljšati njihovo iskustvo i olakšati pristup podzemnoj svim putnicima.