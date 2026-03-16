Parlament u BiH podržao izmjene: Moguće privremeno ukidanje trošarina na gorivo

Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine u ponedjeljak je usvojio izmjene zakona o trošarinama u nastojanju da omogući izvršnoj vlasti poduzimanje interventnih mjera kojima bi se utjecalo na smanjenje cijena goriva na tržištu. Izmjenama zakona koje je predložio SDP-ov zastupnik Saša Magazinović Vijeće ministara BiH dobilo bi ovlasti smanjiti ili u cijelosti ukinuti trošarine na razdoblje do najduže šest mjeseci tijekom jedne godine.

"Ovime se daje moćan alat Vijeću ministara da u slučaju poremećaja na tržišta ili drugog opravdanog razloga može donijeti odluku o privremenom ukidanju ili smanjenju iznosa trošarina na naftne derivate", kazao je Magazinović pojašnjavajući prijedlog.

Usvojili su i zaključak da se Domu naroda koji mora potvrditi svaki zakon kojega izglasa Zastupnički dom predloži hitno usvajanje ovih izmjena no izvjesno je kako bi tu moglo doći do blokada jer su protiv izmjena zakona u ponedjeljak bili zastupnici Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika.

Šefica kluba zastupnika SNSD-a u zastupničkom domu Sanja Vulić kazala je kako su oni protiv ovakvih izmjena zakona jer ih smatraju populističkim potezom u izbornoj godini a uz to inzistiraju da sve odluke koje se odnose na trošarine mogu biti donesene jedino na temelju dogovora vlada dva entiteta.

"Ovo je tema za dvije vlade, republike Srpske i Federacije BiH. Pokušaj pravljenja vlade od Vijeća ministara BiH i pokušaj pravljenja skupštine BiH od Zastupničkog doma parlamentarne skupštine BiH za nas je neprihvatljivo i mi to nećemo podržati", kazala je prije glasanja Vulić.

Vlada Federacije BiH ranije je dala načelnu suglasnost za smanjenje ili ukidanje trošarina no ona u RS to je odbila uz obrazloženje kako su ti prihodi nužni za stabilno financiranje cestogradnje jer o njima ovise inozemni krediti.

SNSD u Domu naroda parlamenta BiH ima tri od pet zastupnika u klubu Srba i na taj način već mjesecima presudno utječu na donošenje odluka jer nedolaskom na sjednice ili njihovim napuštanjem ruše kvorum potreban za odlučivanje kada se na dnevnom redu nađu točke koje im se ne dopadaju.

U maloprodaji se u BiH za svaku litru goriva plaćaju trošarine koje su u rasponu od 15 do 20 eurocenti, ovisno o o tome je li riječ o dizelu, benzinu ili biogorivu.

Cijene goriva u BiH porasle su nakon izbijanja rata na Bliskom istoku no još uvijek su niže u usporedbi s državama okruženja. Dizel gorivo je, uz rijetke iznimke, u ponedjeljak stajalo do 1,50 eura po litri dok je benzin od 95 oktana bilo moguće kupiti već za 1,18 eura po litri.