Partija na prekretnici: Tko će sve ući u utrku za šefa SDP-a?

Stranački izbori u rujnu: U igri za nasljednika Davora Bernardića ostalo je nekoliko imena. Čeka ih težak okršaj

<p>Predsjednik SDP-a, kao i HDZ-a, mora imati jednu osobinu koju kandidati za šefove drugih stanaka ne moraju imati - on mora biti “elektibilan”, zamisliv kao čovjek koji će nakon parlamentarnih izbora možda obnašati dužnost premijera.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: SDP-ovci traže novog šefa nakon Bernardićeva poraza</strong></p><p><strong>Peđa Grbin</strong> vidi sebe takvim - on želi voditi SDP u prvoj fazi, a u drugoj, uspiju li mu planovi, i Hrvatsku. Stranački izbori 26. rujna, na kojima će se prvi put i u stranci i u Hrvatskoj za sva tijela stranke i predsjednika glasati po načelu “jedan čovjek, jedan glas”, dat će odgovor na pitanje misle li “baza” i stranački patrijarsi da je on taj ili će prednost dati nekom drugom.</p><h2>Ahmetović želi 'hrabar SDP'</h2><p>Načelnica Omišlja i SDP-ova saborska zastupnica <strong>Mirela Ahmetović</strong> objavila je u utorak na Facebooku svoju kandidaturu za prvu predsjednicu SDP-a. Ahmetović je na Facebooku "pozvala sve članice i članove, simpatizerke i simpatizere, da joj pomognu izgraditi SDP koji je hrabar, SDP za odlučne ljude, srce socijaldemokracije u Hrvatskoj."</p><p>Navela je da cijeli svoj politički rad ima zahvaliti SDP-u, ali i da je došlo je vrijeme u kojem moraju stati svi stranački obračuni te da SDP mora naprijed, mora se prestati osvrtati na prošlost i iscrpljivati se u davno završenim borbama.</p><p>Najavila je da će ujediniti sve stranačke frakcije i različita mišljenja, da će okupiti tim ljudi koji će znati stvarati nove prilike.</p><p>Kako kaže, uvjerena je da SDP može provoditi lijeve i održive politike stavljajući ih u kontekst vremena u kojem živimo te da na prvo mjesto treba staviti čovjeka, a tek onda profit. Mirela Ahmetović će u srijedu na konferenciji za novinare u središnjici SDP-a u Zagrebu na konferenciji za novinare i službeno najaviti svoju kandidaturu i predstaviti svoju izbornu platformu za predsjednicu SDP-a.</p><h2>Mnogi još važu</h2><p>U igri su još i imena<strong> Ive Jelušića, Željka Kolara, Mišela Jakiša, Zdravka Mršića, Miše Krstičevića</strong>...</p><p>- Uklopit ću se u komunikaciju većine kolega koji kažu da će vidjeti kad za to dođe vrijeme. Nisam donio konačnu odluku - rekao je nedavno Jelušić, dok je zagorski župan Kolar rekao kako se konzultira s kolegama pa će se kandidirati ako bude siguran u pobjedu.</p><p>- Ja vam nisam alibi igrač. Ako se odlučim za kandidaturu, onda ću i pobijediti na izborima - rekao je Kolar. Ono što nije rekao jest da šef njegove županijske organizacije SDP-a, <strong>Siniša Hajdaš Dončić,</strong> podržava Peđu Grbina.</p><p>- Moja kandidatura? To treba, prije svega, komunicirati na tijelima stranke, a ne ovako. Razmišljam o budućnosti SDP-a, a onda mi tu padaju i svakakve druge ideje na pamet - rekao je Mišel Jakšić prije desetak dana, ali još nismo saznali što mu to sve pada na pamet.</p><p>- Biti predsjednik najveće stranke lijevog političkog spektra znači odgovornost za cjelokupno društvo i državu. Stoga ne vidim diskontinuitet između svoje medicinske profesije i rada u politici - rekao je Mišo Krstičević. Svi njihovi odgovori nalikuju na kombinaciju proročice iz Delfa i Vlade Bakarića - tu se ni usijanim kliještima ne mogu iščupati jasne, čvrste, liderske rečenice. Jedino je Grbin bio konkretan.</p><p>Za pobjedu na predsjedničkim izborima u SDP-u obično su bile dovoljne dvije stvari: da kandidat iskoči prvi, prije konkurenata, i da ima podršku riječkog SDP-a, kojim je gazdovala moćna gomilica, Z<strong>latko Komadina, Vojko Obersnel i Slavko Linić.</strong></p><p>U Rijeci SDP nikad nije izgubio izbore, imali su jaku kadrovsku i materijalnu bazu, što se pokazivalo presudnim. Peđa Grbin zasad je zadovoljio prvi uvjet: prije konkurenata je iskazao namjeru da preuzme SDP od Bernardića, no preuzimanje bi se moglo pokazati lakšim zadatkom. Teži dio priče jest unijeti svježinu u izmorenu, nemaštovitu stranku, lišenu energije, jakih kadrova, velikih ideja i planova koji bi većini nacije izgledali spasonosni ili bar manje loši od konkurencije</p>