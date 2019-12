Party avion već je spreman. Tu je najluđi doček Nove godine!

Bit će tu i mažoretkinja i vatrometa, a slasni srneći gulaš te kuhano vino oduševit će i najzahtjevnije. Ne smijete to propustiti, rekao je Robert Sedlar iz Strmca Stubičkog.

Prije nekoliko mjeseci kupio je otpisani avion Fokker 100 iz 1991. godine i doveo na svoju parcelu. Uredio ga je dovoljno da se u njemu mogu održavati razni koncerti kao posljednjih dana, a sada poziva sve i na doček Nove godine koji će početi već u podne.

Otkako smo ga zadnji put posjetili, Robert je na avion zalemio krila, a uskoro će staviti i stabilizatore. Kupio je i nekoliko originalnih sjedalica koje su pripadale Dashu 400 te ih stavio u unutrašnjost aviona. Namjerava potegnuti i do Engleske kako bi kupio simulator s četiri monitora za kokpit. Na njima će se prikazivati jedinstvena slika s programima svih letova u Europi. Primjerice, moći će se pogledati kako bi izgledao stvarni let od Stubičkih Toplica do Dubrovnika s vjernim prikazom okoline i s pravim upravljanjem.

- Oko svega mi pomažu sin i dvije kćeri pa s pravom mogu reći da se radi o obiteljskom hobiju. A zapravo je sve počelo jer sam kao graditelj dalekovoda puno putovao po svijetu. Jednom sam prilikom, vozeći se u avionu, pomislio kako da jedan penzionirani avion dovedem na svoju parcelu. Uskoro se i za to ukazala prilika i Fokker 100 je sada moj. Sretan sam zbog toga - rekao je Robert.

Otkrio je da je taj avion radio za svog životnog vijeka za četiri kompanije: indonezijsku, meksičku, brazilsku i naposljetku za hrvatsku privatnu kompaniju Trade Air. Zadnji mu je let, kaže Robert, bio iz Zagreba za Osijek. Karijeru je završio jer nakon 14 godine rada više nije mogao proći tehnički pregled.

- Imao je problema sa sustavom upravljanja i odmah su ga 'umirovili'. Planiram ga podići još 1,20 metara u vis da se čini kao da leti. Mislim da će biti odličan mamac za klince koji će u njemu htjeti slaviti rođendane, a služit će i za momačke i djevojačke zabave te svadbe. No, to će sve biti moguće nakon službenog otvaranja u ožujku - rekao je Robert.

