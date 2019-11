Party u garaži Tuškanac: Parkiralište postalo plesni podij

Organizator, ETG ekipa, postavila je tako nove standarde partijanja u Hrvatskoj. Vrlo brzo je to postalo jasno svima koji su imali sreće biti na njihovom partyju u garaži, a koji je rasprodan danima ranije.

Pomama za kartama je nastala čim se doznalo da u Zagreb dovode ARTBAT, ukrajinski duo koji je prepoznao cijeli svijet. Bio je to njihov prvi nastup u hrvatskoj metropoli. Riječ je o dvojcu koji je pronašao svoje mjestu među najpoznatijim DJ-ima današnjice, a mogu se pohvaliti i da su najprodavaniji izvođači na Beatport Melodic House & Techno ljestvicama.

Foto: Dino Ninković

Iako je izlazak međunarodnih zvijezda izazvao val oduševljenja preko tisuću okupljenih, za groovanje su se itekako pobrinuli DANCElectric PHILIPE koji je stigao direktno iz Culture Cluba Revelin, i VSNA G, jedina rezidentica Enter The Groovea koja je oduševila okupljene. Na kraju njezinog nastupa publika je skandirala „Hoćemo još!“, a pljeskom su je ispratili i u trenutku kad je napuštala garažu. Mnogi su je poželjeli i zagrliti jer takvu energiju na clubbing sceni nisu osjetili godinama, još od kraja 90-ih.

Foto: Dino Ninković

Ukratko, u zagrebačkoj javnoj garaži Tuškanac održan je party u rangu onih u najvećim svjetskim metropolama. Organizator se pobrinuo da i ovaj put dovede jedno od najjačih imena međunarodne DJ scene, ali ne na uobičajen nastup već u jedinstven ambijent. Prepoznali su to i stranci pa su, osim gostiju iz susjednih zemalja, na party stigli i mladi ljudi iz Švedske, Konga, Dubaija, Francuske… Stoga ne čudi što je ETG ekipa dobila podršku i Turističke zajednice grada Zagreba.

Naime, već su postali poznati po partyjima na neobičnim lokacijama. Uvjet je samo da ona bude – drugačija. Prije javne garaže, Enter The Groove party su organizirali ispred Hrvatskog državnog arhiva koji nikada u povijesti nije poslužio kao kulisa za nešto slično. I što je najluđe, uskoro i to misle nadmašiti.

Svakako ostani uz ETG ekipu na Facebooku i Instagramu i među prvima doznaj što sljedeće pripremaju. I kako bi oni rekli: : „If you want to move, Enter The Groove“.



Tema: Promo sadržaj