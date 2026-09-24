Pas napao dijete kod Vukovara: 'Sina mi je zubima uhvatio za lice! Bio je krvav, u šoku smo'

Posjet djedu u domu za starije u Boboti za jednu je dubrovačku obitelj završio traumatičnim događajem. Pri izlasku iz objekta na dijete i njegovu majku nasrnuo je, kako nam kažu, pas koji se nalazio u dvorištu. Dječak je u napadu zadobio ozljede lica, a prema informacijama policije, liječnici su njegove ozljede okvalificirali kao lakše.

Obitelj je, kako nam priča majka, u Bobotu stigla iz Dubrovnika kako bi posjetila djeda. Pri dolasku je primijetila da je ulazna kapija otvorena, a u dvorištu su ugledali većeg psa u tipu Bernardinca.

- Kada smo ulazili, vidjeli smo psa. Gledao je u mog sina. Ušli smo u dvorište i kuću bez ikakvih problema. Kada smo izlazili, prvo smo sin i ja krenuli prema autu. Okrenula sam se da vidim gdje je pas jer je dosta velik i bilo me strah. Nisam ga vidjela - ispričala nam je majka. Nekoliko trenutaka kasnije, kaže, pas je iznenada potrčao prema njima.

- Odjednom se zaletio i napao nas. Išla sam okrenuti sina, ali pas je srušio i mene i njega i počeo ga gristi. Zubima ga je uhvatio po licu - opisuje majka trenutke koje, kaže, neće lako zaboraviti. Pokušavala je psa odmaknuti od djeteta, dok je istodobno dozivala pomoć.

Foto: čitateljica 24sata

- Vukla sam psa, derala sam se. Sve je trajalo možda minutu, ali meni se činilo kao cijela vječnost. Sin mi je bio sav krvav. Doslovce ga nisam prepoznala - govori majka. Ubrzo je, prema njezinim riječima, izašao vlasnik i uspio maknuti psa.

Dijete je potom prevezeno na liječenje u Nacionalnu memorijalnu bolnicu "Dr. Juraj Njavro" u Vukovaru. Policija je potvrdila da je do napada došlo u utorak oko 16.30 sati u Boboti, u dvorištu jednog objekta. Prema njihovim informacijama, dijete je zadobilo lakše tjelesne ozljede. Na mjesto događaja pozvan je i veterinar, koji je poduzeo mjere iz svoje nadležnosti. Policija je utvrdila da je pas u vlasništvu 28-godišnjaka te će protiv njega biti provedeno kriminalističko istraživanje.

Dječakova majka kaže da joj se prizori napada neprestano vraćaju.

- Ja od šoka ne mogu spavati. Vukla sam svoje dijete, a te su mi scene stalno u glavi. Stalno plačem. Taj pas mogao je ubiti mog sina - kaže potresena majka.