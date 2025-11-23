Na Pagu se obučava nova generacija čipkarica. Ove žene odvojile su 380 sati godišnje, sve kako se tradicija ne bi zapustila
ŠKOLA ZA ČIPKARICE PLUS+
Paške majstorice od čipke: 'Učimo novu generaciju, ne želimo da tradicija nestane'
Ubod po ubod i tako po tisuću puta. Nova generacija paških čipkarica strpljivo prati upute nastavnice Davorke. Nedavno su sjele u školske klupe, a kad završe školu, moraju znati šiti čipku. Ove žene odvojile su 380 sati godišnje, sve kako se tradicija ne bi zapustila. Popusta kod nastavnice - nema, čipka mora biti - savršena, baš kao što su je stoljećima šile Paškinje. Uhvatiti se s čipkom nije nimalo lako.
