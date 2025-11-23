Obavijesti

Paške majstorice od čipke: 'Učimo novu generaciju, ne želimo da tradicija nestane'

Na Pagu se obučava nova generacija čipkarica. Ove žene odvojile su 380 sati godišnje, sve kako se tradicija ne bi zapustila

Ubod po ubod i tako po tisuću puta. Nova generacija paških čipkarica strpljivo prati upute nastavnice Davorke. Nedavno su sjele u školske klupe, a kad završe školu, moraju znati šiti čipku. Ove žene odvojile su 380 sati godišnje, sve kako se tradicija ne bi zapustila. Popusta kod nastavnice - nema, čipka mora biti - savršena, baš kao što su je stoljećima šile Paškinje. Uhvatiti se s čipkom nije nimalo lako.

