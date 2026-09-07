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TISUĆE LJUDI GA ISPRATILE

Patrijarh Porfirije na ispraćaju Mladića: 'Naš narod prema njemu ima duboku zahvalnost'

Piše Ivan Jukić,
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Patrijarh Porfirije na ispraćaju Mladića: 'Naš narod prema njemu ima duboku zahvalnost'
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Foto: Antonio Ahel/ATAImages
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Na ispraćaju Ratka Mladića okupilo se nekoliko desetaka tisuća ljudi, a patrijarh Porfirije je istaknuo značaj njegovog imena za srpski narod te razliku između ljudske i Božje pravde.

Ratko Mladić, pravomoćno osuđen za genocid i druge ratne zločine počinjene tijekom rata u BiH, u ponedjeljak je pokopan na beogradskom Topčiderskom groblju, uz crkvene obrede i vojne počasti. Na ispraćaju se okupilo nekoliko desetaka tisuća ljudi, prema procjeni reportera agencije Beta. Među okupljenima bile su srpske zastave, obilježja s Mladićevim likom te zastave i simboli Vojske Republike Srpske.

Posebnu pozornost izazvao je govor patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija, koji je govorio o odnosu dijela srpskog naroda prema Mladiću.

- Znamo da će njegovo ime ostati duboko utkano u pamćenje i molitve najvećeg dijela našeg srpskog pravoslavnog naroda, koji prema njemu osjeća i njeguje duboku zahvalnost jer ga vidi kao vojnika i komandanta koji je u jednom teškom i tragičnom vremenu stajao na čelu vojske svoga naroda, nosio veliku odgovornost i teret, podnio žrtvu i položio život za slobodu, obranu i opstanak svoga roda - rekao je patrijarh Porfirije.

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Govoreći o presudi protiv Mladića, Porfirije je istaknuo kako postoji razlika između ljudske i Božje pravde.

- Posljednji sud – Božji, konačan i jedini u potpunosti pravedan, jer pravda je njegova, pravda vječna, i riječ je njegova istina, taj sud nije nalik sudovima ljudskim - rekao je.

Dodao je da ljudski sudovi imaju svoja ograničenja te da nijedna presuda, kako je rekao, ne može u potpunosti obuhvatiti istinu o nečijem životu.

- Postoji i iskustvo čitavih naroda da zemaljski sud i zemaljska pravda nisu uvijek svima mjerili istom mjerom. I naš narod nosi takvo gorko iskustvo, ne poričući odgovornost čovjeka za svoja djela znamo da nijedan zemaljski sud nije nepogrešiv, niti njegova presuda može iscrpiti istinu o bilo kom ljudskom životu - naglasio je patrijarh Porfirije.

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Ispraćaju u crkvi Svetog Luke, uz članove Mladićeve obitelji, nazočili su brojni srbijanski dužnosnici.

Među njima su bili ministri Nenad Vujić, Nikola Selaković, Darko Glišić, Bratislav Gašić, Nenad Popović i Milica Đurđ Stamenkovski. Na ispraćaju je bio i Danilo Vučić, sin predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

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Stigli su i čelnici iz Republike Srpske, među njima Milorad Dodik i Draško Stanivuković, kao i ruski veleposlanik u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko.

Počast Mladiću odao je i Aleksandar Vulin, član Senata Republike Srpske i bivši ministar u Vladi Srbije.

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Rijeka ljudi, njih stotine i stotine, čeka od ranog jutra u Beogradu kako bi odala počast monstrumu i ratnom zločincu Ratku Mladiću. Ispred crkve u kojoj je izložen njegov lijes, na kojem su njegova kapa i sablja, nastala je gužva, dosta njih nosi i zastave i majice s likom ovog, kako su ga opisali oni koji su ratovali protiv njega, smeća od čovjeka. Uz njegov lijes su pripadnici srpske vojske, koljača u Srbiji ispraćaju uz najviše vojne počasti. Srpski mediji pišu kako su stigli i autobusi iz drugih krajeva... Sprovod je na rasporedu od 14 sati. Neka trune u paklu.

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