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PORUKA PATRIJARHA

Patrijarh Porfirije o izborima: 'Neka svatko glasa bez straha i prihvatite rezultat kakav god'

Piše Paula Bosančić,
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Patrijarh Porfirije o izborima: 'Neka svatko glasa bez straha i prihvatite rezultat kakav god'
Kistanje: Slava Bogoslovije 3 jerarha u manastiru Krka | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Patrijarh Srpske pravoslavne crkve pozvao je građane da glasaju prema vlastitoj savjesti i bez straha te da, bez obzira na ishod izbora, sačuvaju mir i ne dopuste da prevladaju gnjev i mržnja

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije poručio je u nedjelju da je danas važan dan za Srbiju te pozvao građane da na parlamentarnim izborima glasaju prema vlastitoj savjesti, slobodnoj volji i vodeći računa o općem dobru.

- U ime Gospodina našega Isusa Krista pozivam sve da ne bude mržnje, da mir koji smo zadobili na svetoj liturgiji ostane u nama, da nema gnjeva i da ne pobijedi nečastivi. Tamo gdje su mržnja, gnjev i isključivost, tamo je nečastivi - rekao je Porfirije tijekom liturgije u Hramu Svetog Save u Beogradu, priopćila je Srpska pravoslavna crkva.

Pozvao je građane da mirno prihvate rezultate izbora, kakvi god oni bili.

- Ako imamo mir, kakav god bio ishod, bit će blagotvoran i blagoslovljen. Ako imamo nemir, gnjev i mržnju, bilo kakav ishod bit će poguban za sve. Neka svatko po svojoj savjesti i slobodnoj volji, bez straha, odluči kako će postupiti - poručio je patrijarh.

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