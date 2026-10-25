Patrijarh Srpske pravoslavne crkve pozvao je građane da glasaju prema vlastitoj savjesti i bez straha te da, bez obzira na ishod izbora, sačuvaju mir i ne dopuste da prevladaju gnjev i mržnja
Patrijarh Porfirije o izborima: 'Neka svatko glasa bez straha i prihvatite rezultat kakav god'
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije poručio je u nedjelju da je danas važan dan za Srbiju te pozvao građane da na parlamentarnim izborima glasaju prema vlastitoj savjesti, slobodnoj volji i vodeći računa o općem dobru.
- U ime Gospodina našega Isusa Krista pozivam sve da ne bude mržnje, da mir koji smo zadobili na svetoj liturgiji ostane u nama, da nema gnjeva i da ne pobijedi nečastivi. Tamo gdje su mržnja, gnjev i isključivost, tamo je nečastivi - rekao je Porfirije tijekom liturgije u Hramu Svetog Save u Beogradu, priopćila je Srpska pravoslavna crkva.
Pozvao je građane da mirno prihvate rezultate izbora, kakvi god oni bili.
- Ako imamo mir, kakav god bio ishod, bit će blagotvoran i blagoslovljen. Ako imamo nemir, gnjev i mržnju, bilo kakav ishod bit će poguban za sve. Neka svatko po svojoj savjesti i slobodnoj volji, bez straha, odluči kako će postupiti - poručio je patrijarh.
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