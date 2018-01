Patronažna sestra: 'Majka mi je priznala da je bacila bebu'

Patronažna sestra otkrila je policiji identitet majke (39) koja je bacila tek rođenu bebu u kontejner u centru Sarajeva u novogodišnjoj noći.

Obilazeći roditelje na svom području, patronažna sestra se uputila na adresu gdje živi 39-godišnjakinja, javlja Avaz. Kada je došla pred kuću, sjetila se da je tamo bila već dva puta u obilasku.

- Pozvonila sam, a onda se na vratima pojavio sin te žene, s kojim sam se kratko našalila. Pitala sam ga: "Ima li ovdje kakvih beba", a on me iznenađeno gledao. Ubrzo je na vrata došla i majka rodilje. Kratko smo se pozdravile, a ona me blijedo gledala i upitala: "Sestro, jeste li čuli što nas je zadesilo?". Rekla sam: "Ne znam". Bila sam u šoku i pomislila da je beba možda umrla. Ona je rekla:"Nije, već onaj slučaj od sinoć..." Kada sam to čula, isto kao da mi je netko šamar opalio - izjavila je patronažna sestra za Avaz.

Foto: Vijesti.ba Sarajevski političari posjetili su napuštenu bebu na Klinici za pedijatriju

Sestra je ušla u kuću i zahtijevala da vidi rodilju.

- Bila je na katu s dvoje djece. Zamolila sam ju da djeca izađu, da ne slušaju razgovor. Pitala sam ju: "Dušo, što je bilo?", a ona mi je sve u detalje ispričala. Rekla je da je bacila bebu u kontejner. Bila sam šokirala i rekla da to moram prijaviti svojim nadređenima i policiji - rekla je.

U novogodišnjoj je noći jedan građanin čuo neobične zvukove koji su dopirali iz kontejnera. Pozvao je policiju koja je našla živu bebu u najlonskoj vrećici. Malena djevojčica je bila zdrava i lijepo obučena te je odmah prebačena u bolnicu gdje je pregledana, okupana i utopljena. Tamo su utvrdili da je rođena prije tek nekoliko dana.

Osumnjičena majka je privedena.