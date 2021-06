Točno je da je jutros oko 6 sati došla policija na njegova vrata, vrši se pretraga stana i on bi tijekom dana trebao biti prebačen u Zagreb na ispitivanje, rekao je Ljubo Pavasović Visković za N1.

Podsjećamo, u srijedu ujutro uhićeni su osječki suci koje je optužio bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić.

- Činjenica jest da je gospodin Mamić iznosio čitav niz optužbi na račun sudaca, vršene su provjere, ali nije bilo za očekivati da USKOK ili Državno odvjetništvo neće iskoristiti priliku da to procesuira i mislim da nije za isključiti mogućnost da nisu htjeli propustiti priliku da dovedu gospodina Mamića u Hrvatsku - rekao je Pavasković.

Naglasio je da se Mamića u javnosti doživljava kao megapokajnika, ali da je obuhvaćen ovim postupkom te da će biti zanimljivo vidjeti kako će postupiti vlasti u Bosni i Hercegovini.

- Teško će im biti odbiti predaju Mamića Hrvatskoj - rekao je Pavasović.

Razgovarao je sa svojim klijentom.

- Vrlo kratko sam razgovarao s njim, on je iznenađen svime što se događa, teško je govoriti o reakcijama i mislim da nema naročito potrebe. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati, vrijeme će pokazati što je točno, a što nije - kazao je Pavasović.

Odvjetnik je rekao da je uhićeno više osoba, ali da o tome ne može javno govoriti, jer se radi o neslužbenim informacijama.

- Mislim da će se kroz jutro sve javno znati. Mi ćemo se sigurno braniti, reći ćemo sve što smo govorili u javnosti posljednjih tjedana, nema razloga da taktiziramo, mislim da u ovoj priči Krušlin nema što kriti, on je taj koji je osudio Mamića, on je taj koji mu je dao visoku kaznu i on je taj čija je kazna potvrđena na Vrhovnom sudu. On je žrtva enormno velike i zlobne manipulacije Zdravka Mamića - rekao je Pavasović za N1.